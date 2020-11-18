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18.11.2020 17:19

Полеты наяву

Рынок авиаперевозок восстанавливается после коронавирусного локаута
Текст: Анатолий Меньшиков (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 261(8315)
Для жителей уральских и других регионов вторая половина года в известной мере удобна для воздушных путешествий по стране: цены низки, маршрутная сеть быстро восстанавливается. Перевозчики же пока не могут оправиться от финансовых потрясений, все их помыслы об одном - во что бы то ни стало удержаться на рынке, не обанкротиться, используя всевозможные инструменты для снижения издержек. Четвертый квартал в значительной мере определит величину потерь, стартовые позиции на взлетной полосе 2021 года.
Авиакомпаниям, базирующимся в северных автономиях, оказывает ощутимую помощь региональный бюджет. Фото: Татьяна Андреева/РГ Авиакомпаниям, базирующимся в северных автономиях, оказывает ощутимую помощь региональный бюджет. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Авиакомпаниям, базирующимся в северных автономиях, оказывает ощутимую помощь региональный бюджет. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В списке 15 крупнейших авиакомпаний РФ - базирующиеся в УрФО "Уральские авиалинии", Utair, "Ямал". Все они стремятся хотя бы частично компенсировать чудовищные убытки от весеннего транспортного локаута, от свертывания и сокращения полетов на многих международных линиях наращиванием нагрузки на внутренние. С октября заявлено об открытии свыше двух десятков новых (либо возобновления старых) направлений из городов Уральского округа, об учащении рейсов на ряде традиционных направлений. На иных становится тесновато, конкуренция обостряется.

Минтранс: Авиакомпании снизили стоимость авиабилетов на фоне пандемии

К примеру, лайнеры "Ямала" курсировали между Салехардом и Новосибирском до октября раз в неделю, затем - дважды. На декабрь анонсированы прямые рейсы в Москву из Тюмени. На этом направлении работает несколько сильных перевозчиков, но ямальских авиаторов это, похоже, не смущает, тем более что тюменское Рощино для них не сторонняя площадка: 41 процент акций терминала аэропорта принадлежит правительству ЯНАО, и здесь приступили к строительству ангарного комплекса для части авиапарка "Ямала". А вот на линии Екатеринбург - Новосибирск в октябре же с ямальцами начала вовсю соперничать одна из столичных авиакомпаний.

Прежде перевозчики делали маржу на международных рейсах, а на региональных в лучшем случае сводили концы с концами

Увеличивает количество рейсов на отдельных региональных маршрутах, скажем на Северном Кавказе, и Utair. Вместе с тем там, где велик риск ощутимого снижения пассажиропотока, наблюдается обратное. Так, аэропорт Кургана известил об отмене 15 рейсов из Зауралья в Москву во второй половине ноября и в декабре. У Utair, среди акционеров которого Югра и Тюменская область (их общая доля в пакете акций - 47,2 процента), возможности для маневра предельно ограниченны. Хотя он и остается среди лидеров авиаперевозок, гирей на крыльях - колоссальные долги, накопившиеся с прошлых лет. Банкротства удалось избежать - с кредиторами подписаны мировые соглашения, но заставили предельно напрячься "ковидные" месяцы. За 9 месяцев количество перевезенных пассажиров снизилось на 43,4 процента по сравнению с январем-сентябрем 2019-го. Хотя компании удалось не допустить резкого сокращения заполняемости салонов (число незанятых пассажирских кресел уменьшилось всего на 5 процентов), убытки весьма ощутимы.

Прежде перевозчики делали маржу на международных рейсах, а на региональных в лучшем случае сводили концы с концами. Задерешь сегодня цены - потеряешь пассажиров. Мало того, незавидный покупательский спрос и конкуренция подталкивают в этом году урезать тарифы. В среднем билеты, судя по выкладкам отраслевых аналитиков, подешевели в последние месяцы на 15-20 процентов. Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев для характеристики ситуации использует слово "демпинг".

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- Борьба за привлечение клиентов на внутренних туристических направлениях действительно привела к снижению стоимости перелетов в сегменте экономкласса и в целом благоприятно сказалась на уровне инфляции, - подтверждают в отделении Банка России по Тюменской области.

Utair, равно как и другим ведущим авиапредприятиям страны, без целевой бюджетной поддержки не выжить. Весной правительство РФ выделило из резервного фонда 23,4 миллиарда рублей для компенсации потерь от коронавируса. Пока не вся сумма израсходована - прием заявок на получение субсидий продолжается. Между тем ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, сославшись на разрушительные последствия пандемии, попросила выделить дополнительно 50 миллиардов рублей. Как ожидается, не один десяток миллиардов получит отрасль и в следующем году. Они пойдут на возмещение кризисных потерь, удешевление стоимости перевозок между центром и окраинными регионами, прямого воздушного сообщения между субъектами РФ (без транзита в столичных аэропортах), организации новых востребованных маршрутов. Ну а сам Utair, изыскивая внутренние резервы, обдумывает вариант перехода в режим лоукостера. Отдельные его элементы здесь уже внедрили раньше.

По экономике "Ямала" коронавирус ударил, похоже, еще сильнее. Во всяком случае это следует из статистики Росавиации. В далеко не худшем месяце сентябре компания обслужила около 70 тысяч человек - чуть ли не втрое меньше, чем год назад. В среднем в салонах пассажиры занимали 63 процента кресел, годом ранее - 75,4. Однако позиции "Ямала" кажутся прочными на фоне большой финансовой подушки, подложенной властями арктического региона. Скажем, авиакомпании полностью компенсируют расходы на аренду полутора десятков суперджетов за последние пару лет. Расширят сеть субсидируемых маршрутов, доведя их в 2021-м до 34 на дальних линиях и 28 - на межмуниципальных. Доплачивать из бюджета будут за вылетающих из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Салехарда, Надыма в Тюмень, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и еще 7 городов. Оставят неизменным для многодетных семей супердоступный единый тариф - 2,5 тысячи рублей на человека - при следовании к месту отдыха и обратно. Количество приобретенных таких билетов в нынешнем году приближается к 9 тысячам. Как видим, поддержка щедрая.

Российские авиакомпании перевезли в сентябре около 9 млн пассажиров

"Ямал" как о чем-то будничном объявил о старте продаж билетов в столицу с вылетом в следующем году. А ведь COVID-19 наступает: вновь то там, то здесь вводят ограничения. Олимпийское спокойствие и незыблемая уверенность?

- Треволнений хватает, за коронавирусными сводками следим с трепетом, - признается один из управленцев компании. - Не дай бог, закроют на новогодний сезон южные курорты, горнолыжные - сразу приземлимся. Но жить одним днем, без долгосрочного планирования, нельзя.

Что касается рисков для путешественников с позиции угрозы заражения инфекцией, то большинство из них приобретает вместе с проездным страховку, стоимость которой составляет несколько сотен рублей. Обычно она предусматривает траты на амбулаторное, стационарное лечение, покупку медикаментов. Так, пассажиры одной из уральских авиакомпаний при наступлении страхового случая могут рассчитывать на выплаты от 50 тысяч рублей до миллиона.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область УрФО Курганская область

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