Трубопрокатный завод в Челябинске построил современный комплекс водоочистки AQA Кристалл, призванный существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Его запуск позволил ежедневно очищать около 600 кубометров кислых стоков, снижая содержание в воде общего железа в 6000 раз, взвешенных веществ - более чем в 35, сульфатов - в 100 с лишним раз, хлоридов - в 50.

Используемая технология предполагает многоуровневую систему очистки стоков, которые образуются после травления труб: вода проходит усреднение, обработку реагентом, смягчение, отстаивание, фильтрацию, обессоливание, ионный обмен и выпаривание суспензии для извлечения отходов в виде кристаллических солей. Полученная техническая вода поступает в замкнутый оборотный цикл для работы паровых и водогрейных котлов заводского энергоцентра, а механически обезвоженный осадок и соли забирают лицензированные организации для обезвреживания.

Особо подчеркивается, что комплекс стоимостью 750 миллионов рублей построен в соответствии с экологической программой компании и оснащен оборудованием последнего поколения. Его годовая мощность - более 525 тысяч кубометров "переработанной" воды (это 275 олимпийских бассейнов). В России, утверждают инвесторы, аналогичных комплексов нет.

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отметил, что за последние пять лет в объекты металлургии вложено более 900 миллиардов рублей. Значительная часть этих средств направлена на сокращение негативного воздействия на окружающую среду, и реализованный в Челябинске проект - хороший пример таких инвестиций.

Челябинский губернатор Алексей Текслер видит плюс в том, что станция "позволит обнулить сбросы в водные объекты региона, в частности в озеро Шелюгино". На заводе планируют в 2022 году ввести в эксплуатацию еще и очистные сооружения промышленно-ливневых стоков, чтобы вообще исключить сброс с производственной площадки недостаточно очищенной воды.

Между тем

Говорить о росте экологического сознания всех южноуральских промышленников преждевременно. Недавно Металлургический районный суд Челябинска постановил взыскать более 47 миллионов рублей с местного металлургического комбината за ущерб, причиненный им реке Миасс. Экологические нарушения у металлургов Роспотребнадзор выявил еще четыре года назад. Однако выданные предписания так и не были исполнены, что повлекло за собой меры прокурорского реагирования и последовавшее судебное решение.