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18.11.2020 14:08
Рубрика: Происшествия

Екатеринбурженка отсудила у застройщика 195 тысяч за рухнувший потолок

Текст: Юлия Мякишева

В Екатеринбурге женщина отсудила у застройщика 195 тысяч за обрушение слоя штукатурки с потолка. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Фото: iStock
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Анастасия купила однокомнатную квартиру в 2015 году. В Июле 2017 ночью с потолка обрушился слой штукатурки на 80 процентах площади потолка.

Тогда же днем управляющая компания составила акт осмотра, в котором зафиксировала отслоение. После женщина два раза обращалась с претензиями к застройщику, просила отремонтировать потолок, заменить обои, почистить мебель и ковер, выплатить компенсацию морального вреда.

Урегулировать спор без суда не получилось. В первой инстанции она попросила взыскать с застройщика стоимость восстановительных работ, ущерб имуществу, расходы на услуги представителя, неустойку, моральный вред, штраф. Между сторонами возник спор по поводу причин обрушения, списку устранений и их стоимости. Тогда суд назначил экспертизу. Специалисты выяснили, что штукатурка отвалилась из-за нарушения требований строительных норм и правил, проектной документации. В частности, не была соблюдена технология отделочных работ. Ремонт обошелся Анастасии в 50 150 рублей. Ущерб движимому имуществу составил 15 787 рублей.

Решением Ленинского районного суда Екатеринбурга исковые требования были удовлетворены частично. С застройщика взыскали стоимость работ, ущерб, неустойка - 65 902 рубля, 8 тысяч рублей компенсации морального вреда, расходы по оплате услуг представителя в размере 16 тысяч рублей и штраф - 40 тысяч рублей. Всего 195 803 рубля. Ответчик не согласился и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, в которой говорил о том, что хозяйка квартиры пропустила двухлетний срок обнаружения недостатков, он истек в феврале 2017 года. Суд довод отклонил, потому что по закону гарантийный срок для объектов долевого строительства не может быть меньше пяти лет. Решение районного суда оставили без изменений.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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