Фестиваль документального кино "Россия" покажет конкурсные фильмы онлайн

- Это беспрецедентная в истории нашего фестиваля акция. Лучшие документальные фильмы 2020 года смогут увидеть не только екатеринбуржцы, но и жители других городов Урала, Сибири, средней полосы России - да, в принципе, любой житель планеты, - пояснил Георгий Негашев, директор фестиваля.

В программе фестиваля два конкурса - документальных и телевизионных документальных фильмов. В этом году из 435-ти поступивших работ в конкурсную программу отобрано 55 фильмов: 31 документальный и 24 телевизионных фильмов. География фильмов-участников достаточно широкая: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Иркутск, Барнаул, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Магадан, Пермь, Трехгорный (Челябинская область), Бишкек, Минск, Душанбе и Вильнюс. Екатеринбург представлен шестью фильмами.

Жюри конкурса документальных фильмов возглавит Алексей Мурадов, автор, продюсер и режиссер художественных и документальных фильмов и телепрограмм. В их числе телепередача "Загадки Сталина" (премия "ТЭФИ" за лучший телевизионной документальный фильм года), "К берегам Мира" (Большая золотая медаль на фестивале документальных фильмов в г. Флер, Франции), сериалы "Чернобыль", "Жуков", "Власик. Тень Сталина" и другие.

Председателем жюри конкурса телевизионных документальных фильмов станет Ксения Шергова, режиссер-документалист, заведующая кафедрой режиссуры и операторского мастерства Академии медиаиндустрии, автор документальных фильмов для телевидения, дважды лауреат премии FIPA в Каннах, других российских и международных фестивалей.

Офлайн-показы конкурсных программ пройдут на традиционных площадках: в Доме кино можно посмотреть документальные фильмы, в библиотеке им. Белинского - телевизионные документальные фильмы. Вход на просмотры, как всегда, свободный, но количество зрителей в зале будет ограничено в соответствии с эпидемиологическими требованиями. Офлайн-показы специальной программы фестиваля состоятся в ОДО, культурно-просветительском центре "Царский", Коляда-театре, а также на площадках в Нижнем и Верхнем Тагиле, Невьянске, Новоуральске, Полевском, Верхней Пышме и селе Тарасково.

Онлайн-трансляции фильмов пройдут в режиме реального времени в соответствии с расписанием офлайн-показов в екатеринбургских залах. Каждый фильм на сайте будет показан только один раз, его запись по правилам фестиваля будет невозможна и после показа фильм будет недоступен.

Онлайн-зрители также получат уникальную возможность увидеть церемонию открытия и закрытия фестиваля, награждение победителей, трансляции мастер-классов и встреч с авторами фильмов на заседаниях пресс-клуба после просмотра фильмов. Задать вопросы авторам кинофильмов можно будет в специальном чате на сайте фестиваля в реальном времени. Для молодых и начинающих кинематографистов, а также студентов медианаправлений вузов, на фестивале запланирован образовательный блок.

Онлайн-зрители примут участие в зрительском голосовании, итогом которого станет вручение приза зрительских симпатий на церемонии закрытия фестиваля 28 ноября.

"Российская газета" традиционно учреждает свой приз "За социальный оптимизм и позитивную философию" и будет вручать его на закрытии фестиваля.

Открытый фестиваль документального кино "Россия" - один из старейших кинофорумов, проводится в Екатеринбурге с 1988 года. Он входит в число лучших кинофорумов страны наравне с кинофестивалями "Кинотавр" и "Послание к человеку".

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.