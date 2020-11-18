Фестиваль документального кино "Россия" покажет конкурсные фильмы онлайн

Новости

В России появится Центр психолого-педагогической экспертизы детской игрушки 15:51
На Московской канатной дороге поставят почтовый ящик Деда Мороза 15:50
Синоптики рассказали, когда Москву накроет ледяной дождь 15:40
Депутат МГД Щитов: Расходы на соцподдержку в бюджете Москвы возросли на 6% 15:40
Путин призвал Минздрав не управлять пациентами, а лечить их 15:30
Путин: Героизмом врачей можно восхищаться, но побуждать к этому нельзя 15:28
Путин указал помогать главам регионов в борьбе с коронавирусом 15:17
В Оренбуржье выявили вспышку АЧС 15:08
Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации по месту жительства 15:01
Друг Армена Джигарханяна рассказал о его последних днях 15:01
Проект "Взлетная полоса" поможет сиротам сдать ЕГЭ и поступить в вузы 15:00
Минобрнауки: Решение о пересмотре платы за обучение принимает вуз 14:43
Как должен был выглядеть на самом деле возлюбленный Лагерты из "Викингов" 14:33
В Крыму пожилых работников рекомендовали перевести на удаленку 14:32
Депутат Николаева: В бюджете Москвы закреплен рост зарплат бюджетников 14:10
Расходы на медицину в Москве вырастут более чем на 40 млрд рублей 14:04
Актриса Валентина Талызина рассказала о наследстве Романа Виктюка 14:03
В Италии правосудие взялось за "хитрецов" карантина 14:03
Карта "Тройка" заработает по всей России 13:47
В Китае придумали необычное наказание для мошенников 13:40
Госдума продлила приостановку выплат по вкладам CCCР 13:37
Петербургская больница Святого Георгия отметит 150-летие 13:34
В Испании уже более 1,5 миллиона инфицированных COVID-19 13:27
В МЧС предупредили москвичей о ледяном дожде и ветре до 20 м/с 13:25
Глава Мордовии попросил президента об отставке 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 15:48
Рубрика: Культура

Фестиваль документального кино "Россия" покажет конкурсные фильмы онлайн

Текст: Марина Гущина
31-й фестиваль документального кино "Россия" пройдет в традиционном офлайн-формате в Екатеринбурге с 23 по 28 ноября. Онлайн-трансляция конкурсной программы будет доступна в течение всей фестивальной недели на официальном сайте www.rossia-doc.ru. Кроме того, "Российская газета", предоставит возможность всем желающим посмотреть церемонии открытия и закрытия фестиваля на своем сайте.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Это беспрецедентная в истории нашего фестиваля акция. Лучшие документальные фильмы 2020 года смогут увидеть не только екатеринбуржцы, но и жители других городов Урала, Сибири, средней полосы России - да, в принципе, любой житель планеты, - пояснил Георгий Негашев, директор фестиваля.

В программе фестиваля два конкурса - документальных и телевизионных документальных фильмов. В этом году из 435-ти поступивших работ в конкурсную программу отобрано 55 фильмов: 31 документальный и 24 телевизионных фильмов. География фильмов-участников достаточно широкая: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Иркутск, Барнаул, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Магадан, Пермь, Трехгорный (Челябинская область), Бишкек, Минск, Душанбе и Вильнюс. Екатеринбург представлен шестью фильмами.

Фото: Предоставлено пресс-службой Минкульта Самарской области
В России стартовали региональные фестивали народного творчества

Жюри конкурса документальных фильмов возглавит Алексей Мурадов, автор, продюсер и режиссер художественных и документальных фильмов и телепрограмм. В их числе телепередача "Загадки Сталина" (премия "ТЭФИ" за лучший телевизионной документальный фильм года), "К берегам Мира" (Большая золотая медаль на фестивале документальных фильмов в г. Флер, Франции), сериалы "Чернобыль", "Жуков", "Власик. Тень Сталина" и другие.

Председателем жюри конкурса телевизионных документальных фильмов станет Ксения Шергова, режиссер-документалист, заведующая кафедрой режиссуры и операторского мастерства Академии медиаиндустрии, автор документальных фильмов для телевидения, дважды лауреат премии FIPA в Каннах, других российских и международных фестивалей.

Офлайн-показы конкурсных программ пройдут на традиционных площадках: в Доме кино можно посмотреть документальные фильмы, в библиотеке им. Белинского - телевизионные документальные фильмы. Вход на просмотры, как всегда, свободный, но количество зрителей в зале будет ограничено в соответствии с эпидемиологическими требованиями. Офлайн-показы специальной программы фестиваля состоятся в ОДО, культурно-просветительском центре "Царский", Коляда-театре, а также на площадках в Нижнем и Верхнем Тагиле, Невьянске, Новоуральске, Полевском, Верхней Пышме и селе Тарасково.

Онлайн-трансляции фильмов пройдут в режиме реального времени в соответствии с расписанием офлайн-показов в екатеринбургских залах. Каждый фильм на сайте будет показан только один раз, его запись по правилам фестиваля будет невозможна и после показа фильм будет недоступен.

Фото: iStock
Суздальский фестиваль анимации начал прием заявок

Онлайн-зрители также получат уникальную возможность увидеть церемонию открытия и закрытия фестиваля, награждение победителей, трансляции мастер-классов и встреч с авторами фильмов на заседаниях пресс-клуба после просмотра фильмов. Задать вопросы авторам кинофильмов можно будет в специальном чате на сайте фестиваля в реальном времени. Для молодых и начинающих кинематографистов, а также студентов медианаправлений вузов, на фестивале запланирован образовательный блок.

Онлайн-зрители примут участие в зрительском голосовании, итогом которого станет вручение приза зрительских симпатий на церемонии закрытия фестиваля 28 ноября.

"Российская газета" традиционно учреждает свой приз "За социальный оптимизм и позитивную философию" и будет вручать его на закрытии фестиваля.

Открытый фестиваль документального кино "Россия" - один из старейших кинофорумов, проводится в Екатеринбурге с 1988 года. Он входит в число лучших кинофорумов страны наравне с кинофестивалями "Кинотавр" и "Послание к человеку".

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В регионах Культура Кино и ТВ Документальное кино Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Путин: 48 часов для получения результата теста на COVID - долго
Совфед одобрил повышение НДФЛ до 15% для доходов свыше 5 млн рублей
СК предъявил обвинения террористам за гибель российского летчика в Сирии
Совфед разрешил отправить миротворцев в Карабах на длительный срок
Глава Мордовии попросил президента об отставке
Самые интересные книжные новинки ноября
Где искать фильмы для своих родителей