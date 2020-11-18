Югра сохранила темпы промышленного производства и в пандемию

Об устойчивом положении экономики региона наглядно говорит тот факт, что сегодня в Югре сформирован портфель из 29 перспективных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 61,8 миллиарда рублей. Их реализация будет способствовать увеличению численности занятых, модернизации производства и повышению производительности труда региональных предприятий.

Об этом сообщил глава департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.

- Индекс промышленного производства по итогам года прогнозируется на уровне 99,7%. Объем отгруженных товаров, произведенных в регионе, выполненных работ и услуг в сфере "обрабатывающие производства", по предварительным оценкам, составит 545,3 млрд рублей, - подчеркнул Кирилл Зайцев.

Все эти данные свидетельствуют о том, что Югра сохранила устойчивые темпы промышленного производства и в пандемию.

Сегодня в Югре в общей сложности 8 индустриальных и промышленных технопарков: в Нижневартовске, Нефтеюганске, Когалыме, Сургуте, Ханты-Мансийске, Югорске, Нягани и поселке Мортка.

- Два из них - "Югра" и "Яшел парк Сибирь" - включены в реестр индустриальных парков министерства промышленности и торговли России, еще два - "Нефтеюганский" и "Кондинский" - в следующем году претендуют на аттестацию в Минпромторге РФ, - отметил Кирилл Зайцев.

Отметим: поддержку промышленным предприятиям оказывает и фонд развития Югры. В текущем году ведомство увеличило число программ помощи сразу в четыре раза - с двух до восьми. При этом снизило процентную ставку по льготным займам с 5% до 1-3% годовых, а также минимальную сумму займа с 10 до 5 миллионов рублей.

По словам главы департамента промышленности региона, свою продукцию на экспорт отправляют 80 предприятий Югры. Традиционно округ поставляет за рубеж изделия из древесины.

Успешно развивается и агропромышленный комплекс региона. Так, до конца года будет завершено строительство высокотехнологического животноводческого комплекса в крестьянском хозяйстве Ф.В. Чуриловича на 130 голов крупного рогатого скота молочного направления. Общая стоимость проекта - 124,9 млн рублей. Предпринимателями в сфере сельского хозяйства стали 38 югорчан, до конца года планируется еще 10. В департаменте промышленности региона подсчитали, что по итогам 2020 года в АПК региона будет произведено 19,5 тысячи тонн мяса скота и птицы, 29,5 тысячи тонн молока, 52 млн штук яиц, 33 тысячи тонн овощей, выловлено 11,5 тысячи тонн рыбы, произведено 9,5 тысячи тонн пищевой рыбной продукции, заготовлено 900 тонн дикоросов.

- Основные задачи развития агропромышленного комплекса Югры на 2021 и последующие годы - развитие материально-технической базы, внедрение современных конкурентоспособных технологий, повышение рентабельности отрасли, - подчеркнул Кирилл Зайцев.

Отметим: совокупность мер поддержки бизнеса в сложное время позволила округу сохранить лидирующие позиции в стране по развитию экономики региона, несмотря на коронавирус. Это особенно отчетливо подтверждают и данные из отчета главы Югры Натальи Комаровой о работе правительства региона.

Так, в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства Югра находится сегодня в первой шестерке и уверенно занимает первое место в Уральском округе. Сформированная в Югре комплексная система правового и институционального сопровождения бизнеса позволила округу в 2020 году войти в топ регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. И, как уже отмечала наша газета, инвестиции в основной капитал по итогам этого года составят в Югре почти триллион рублей. Сегодня в Югре ставится задача не только сохранить эти позиции в дальнейшем, но и преодолеть еще более высокую планку развития.