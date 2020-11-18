Югра сохранила темпы промышленного производства и в пандемию

Новости

В АТОР подсчитали потери российского турбизнеса из-за пандемии 12:55
В Ростове вынесли приговор за подготовку теракта на концерте Киркорова 12:53
Вышел трейлер "Фрагментов женщины" Мартина Скорсезе 12:49
Эксперт: Дистанционное образование обходится вузу дороже традиционного 12:36
Фильм "Янка Купала" признан "Событие кинематографического года" 12:34
К Новому году туроператоры могут запустить чартеры на Дальний Восток 12:32
В нацпроект по туризму могут включить три федеральных проекта 12:29
Кремль объяснил цель получения согласия СФ на миротворцев в Карабахе 12:29
В Пулково предупредили о задержках рейсов из-за непогоды 12:25
Путин обсудит борьбу с коронавирусом в России 12:24
Белоусов: Российские авиакомпании имеют запас прочности 12:13
В магазинах Коми запретили продавать семгу с фиолетовым красителем 12:06
Shazam назвал сто самых популярных песен 11:58
СК не подтвердил задержание зампреда правительства Подмосковья Куракина 11:46
Истребитель для нового китайского авианосца показали на видео 11:42
В Германии вспомнили о проекте единого экономического пространства 11:39
В Петербурге решили запретить продажу "веселящего газа" детям 11:38
Ученые сообщили о стремительном росте вредных водорослей на Байкале 11:35
В Москве зарегистрировано 4174 новых случая COVID-19 11:31
Организаторы "Евровидения-2021" сохранят жеребьевку 2020 года 11:31
В Москве стало проще сдать плазму с антителами к COVID-19 11:30
Российские ученые раскрыли подробности мутаций коронавируса 11:30
МИД: Вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе сейчас не стоит 11:21
Коронавирус вышел на третье место среди причин смертности в Швеции 11:08
Сенатор оценил предложение создать систему вызова скорой по смс 11:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 11:56
Рубрика: Экономика

Югра сохранила темпы промышленного производства и в пандемию

Текст: Елена Панова
Об устойчивом положении экономики региона наглядно говорит тот факт, что сегодня в Югре сформирован портфель из 29 перспективных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 61,8 миллиарда рублей. Их реализация будет способствовать увеличению численности занятых, модернизации производства и повышению производительности труда региональных предприятий.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Об этом сообщил глава департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.

- Индекс промышленного производства по итогам года прогнозируется на уровне 99,7%. Объем отгруженных товаров, произведенных в регионе, выполненных работ и услуг в сфере "обрабатывающие производства", по предварительным оценкам, составит 545,3 млрд рублей, - подчеркнул Кирилл Зайцев.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Глава Югры убедилась, что города округа активно развиваются

Все эти данные свидетельствуют о том, что Югра сохранила устойчивые темпы промышленного производства и в пандемию.

Сегодня в Югре в общей сложности 8 индустриальных и промышленных технопарков: в Нижневартовске, Нефтеюганске, Когалыме, Сургуте, Ханты-Мансийске, Югорске, Нягани и поселке Мортка.

- Два из них - "Югра" и "Яшел парк Сибирь" - включены в реестр индустриальных парков министерства промышленности и торговли России, еще два - "Нефтеюганский" и "Кондинский" - в следующем году претендуют на аттестацию в Минпромторге РФ, - отметил Кирилл Зайцев.

Отметим: поддержку промышленным предприятиям оказывает и фонд развития Югры. В текущем году ведомство увеличило число программ помощи сразу в четыре раза - с двух до восьми. При этом снизило процентную ставку по льготным займам с 5% до 1-3% годовых, а также минимальную сумму займа с 10 до 5 миллионов рублей.

По словам главы департамента промышленности региона, свою продукцию на экспорт отправляют 80 предприятий Югры. Традиционно округ поставляет за рубеж изделия из древесины.

Успешно развивается и агропромышленный комплекс региона. Так, до конца года будет завершено строительство высокотехнологического животноводческого комплекса в крестьянском хозяйстве Ф.В. Чуриловича на 130 голов крупного рогатого скота молочного направления. Общая стоимость проекта - 124,9 млн рублей. Предпринимателями в сфере сельского хозяйства стали 38 югорчан, до конца года планируется еще 10. В департаменте промышленности региона подсчитали, что по итогам 2020 года в АПК региона будет произведено 19,5 тысячи тонн мяса скота и птицы, 29,5 тысячи тонн молока, 52 млн штук яиц, 33 тысячи тонн овощей, выловлено 11,5 тысячи тонн рыбы, произведено 9,5 тысячи тонн пищевой рыбной продукции, заготовлено 900 тонн дикоросов.

Фото: iStock
Аналитики АПЭК дали оценку отчету главы Югры о работе правительства

- Основные задачи развития агропромышленного комплекса Югры на 2021 и последующие годы - развитие материально-технической базы, внедрение современных конкурентоспособных технологий, повышение рентабельности отрасли, - подчеркнул Кирилл Зайцев.

Отметим: совокупность мер поддержки бизнеса в сложное время позволила округу сохранить лидирующие позиции в стране по развитию экономики региона, несмотря на коронавирус. Это особенно отчетливо подтверждают и данные из отчета главы Югры Натальи Комаровой о работе правительства региона.

Так, в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства Югра находится сегодня в первой шестерке и уверенно занимает первое место в Уральском округе. Сформированная в Югре комплексная система правового и институционального сопровождения бизнеса позволила округу в 2020 году войти в топ регионов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. И, как уже отмечала наша газета, инвестиции в основной капитал по итогам этого года составят в Югре почти триллион рублей. Сегодня в Югре ставится задача не только сохранить эти позиции в дальнейшем, но и преодолеть еще более высокую планку развития.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Экономика АПК Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

Главное сегодня

Кремль объяснил цель получения согласия СФ на миротворцев в Карабахе
Путин обсудит борьбу с коронавирусом в России
Минтруд предложил изменить систему выплат накопительной части пенсии
СК не подтвердил задержание зампреда правительства Подмосковья Куракина
Вирусолог назвал самое необычное свойство коронавируса
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года