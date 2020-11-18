Муниципалитеты Среднего Урала наконец объединились в агломерацию

То, о чем так долго говорили уральские политики, наконец-то свершилось: главы 14 свердловских муниципалитетов подписали соглашение о развитии Екатеринбургской агломерации.

- Соглашение станет основой новых взаимоотношений муниципалитетов, развития человеческих, производственных и инфраструктурных взаимосвязей, - говорит замгубернатора Олег Чемезов.

Идее консолидации городов вокруг уральской столицы более десяти лет, ее продвигал еще тогдашний глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Но поначалу перспективу слияния потенциальные участники восприняли прохладно, не захотели прощаться с самостоятельностью, прежде всего бюджетной. К тому же отсутствовала необходимая законодательная база.

"Лицом проекта" на долгие годы стал нынешний глава уральской столицы Александр Высокинский, который официально курировал создание "Большого Екатеринбурга" будучи в статусе вице-губернатора. Города-спутники постепенно привыкали к мысли об объединении, и нынешнее соглашение стало первым реальным шагом. Цель объединения - реализация межмуниципальных инфраструктурных проектов и строительство жилья.

Мэров городов-спутников устраивает как новое название проекта, так и его суть. Они говорят, что если Большой Екатеринбург - это поглощение муниципальных образований, то Екатеринбургская агломерация - "когда юридически каждый существует автономно, но общие задачи решают вместе". Например, Верхнее Дуброво давно и плотно связано с Екатеринбургом: до него от поселка с 8 тысячами жителей всего 15 минут езды.

- Половина наших работает в городе, но есть и встречный поток: екатеринбуржцы приезжают в конно-спортивный комплекс, многие активно строят здесь индивидуальные дома. В 2019 году было возведено 12 тысяч квадратных метров жилья, в нынешнем уже построено 10 тысяч. Агломерация позволит решить прежде всего социальные вопросы: построить детсады, спортивные и культурные объекты. Также надеемся развивать здравоохранение, строить дороги. Плюс престиж, новые возможности сотрудничества, более плодотворное взаимодействие с депутатами Заксобрания, - перечисляет свои ожидания глава муниципалитета Валерий Конопкин.

По его словам, создаются дорожные карты развития каждого МО, кроме того, в помощь - стратегия развития агломераций до 2035 года и подготовленный Минэкономразвития РФ законопроект "О городских агломерациях", который Госдума планирует принять до конца года. Чего ждут от документа? Прежде всего определения самого понятия и критериев формирования объединений, создания правовых и экономических условий для их развития, механизмов господдержки.

Создание агломерации позитивно оценивают и ученые.

- Прежде всего это добровольное объединение, а не спущенное сверху, что в значительной мере обеспечит успех, - отмечает директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова. - Кроме того, проект станет драйвером инфраструктурного объединения территорий, сориентирует на сотрудничество товаропроизводителей, привлечет инвестиции из других регионов. А также повлияет на более равномерное распределение производительных сил: маятниковая миграция в Екатеринбург и обратно до пандемии составляла 160 тысяч человек ежедневно. Более равномерным станет и строительство жилья, перераспределение услуг.

Между тем дискуссии по поводу создания агломераций продолжаются, в том числе и на федеральном уровне. Многие эксперты уверены: урбанизация - вовсе не единственный сценарий развития. По данным Росстата, в 16 городах-миллионниках проживает четверть населения страны - 35 миллионов человек. При этом 70 процентов городов - малые.

- Роль малых городов не следует оценивать исключительно с позиции экономической эффективности. Они носители нашей самобытности, национальной культуры, традиций и обычаев народов России, свидетели и участники многовековой истории, - убеждена глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, улучшить жизнь людей в малых городах могли бы создаваемые в них наукограды, индустриальные парки, инновационные центры, ТОРы и другие институты развития. Матвиенко предлагает тесно привязать их деятельность к нуждам малых городов и не исключает, что это потребует внесения изменений в стратегию пространственного развития страны и законодательство.

Прямая речь

Оксана Тарасенко, замминистра экономического развития РФ:

- Принятие пакета законопроектов создаст правовые основы развития городских агломераций - центров экономического роста страны, придаст стимул новым инфраструктурным проектам и дополнительным инвестициям в развитие городских и сельских территорий, повысит качество предоставления государственных и муниципальных услуг.