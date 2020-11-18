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18.11.2020 16:55

Робот знает русский

На Южном Урале развивают производство промышленных манипуляторов
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 261(8315)
Челябинская компания, выпускающая поковки, штамповки и другие детали для автомобилестроения, занялась созданием промышленных роботов полного цикла. На тестовой площадке собирают аналоги немецких KUKA. Действующий прототип уже интегрирован в собственное производство, выполняет точные операции в цехе механической обработки. Но создатели манипуляторов готовы идти дальше (иначе, говорят, нет экономического смысла заниматься затратным делом). Они претендуют на российский рынок и даже собираются потягаться с зарубежными конкурентами на их территории.
Те немногие роботы, что трудятся на российских заводах, сплошь импортные. Фото: Татьяна Андреева/РГ Те немногие роботы, что трудятся на российских заводах, сплошь импортные. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Те немногие роботы, что трудятся на российских заводах, сплошь импортные. Фото: Татьяна Андреева/РГ

По некоторым данным, роботизация в России сегодня на уровне стран Африки - около пяти роботов на 10 тысяч рабочих. Средний мировой показатель - 99. Ну а развитые страны значительно превысили и эту планку: в Евросоюзе - 114 роботов, в Китае - 140, в Японии - 327, в Южной Корее - 774, а в Сингапуре - 831.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Разница с нашими заводами стала настолько вызывающей, что на федеральном уровне была принята Стратегия развития станкостроительной промышленности РФ до 2035 года, которая подразумевает рост объемов производства в этой наукоемкой отрасли в 2,4 раза (до 79,5 миллиарда рублей) и экспорта в 2,6 раза (до 16,5 миллиарда). Среди многообещающих направлений в документе фигурирует использование промышленных роботов.

Роботизация в России на одном уровне со странами Африки - пять роботов на 10 тысяч рабочих. В мире - 99

Южный Урал, отмечает министр промышленности региона Павел Рыжий, готов включиться в выполнение этой программы. Но развитие отечественной робототехники тормозится из-за того, что сложно разорвать замкнутый круг: роботов не делают, поскольку в России нет изготовителей компонентов, а их, в свою очередь, нет из-за отсутствия спроса на компоненты внутри страны. Но перемены возможны с появлением даже одного крупного отечественного разработчика.

Чтобы подтолкнуть процесс, в регионе задумались над программой локализации производства компонентов, снижением зависимости от импорта. Ожидается, что при выходе предприятия-первопроходца на серийную сборку манипуляторов доля зарубежных элементов в цене готового изделия будет не более половины. Создатели челябинских "терминаторов" хотят в первую очередь использовать отечественные корпуса и редукторы: локализация корпуса не представляет сложности, освоение выпуска редукторов тоже возможно.

Фото: iStock
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Толчком для инноваций послужат особые преференции для роботостроения. В областном минпроме сообщают: тема поднималась на встрече главы ведомства с руководством Минпромторга РФ. Речь, в частности, шла о запуске механизма господдержки для создателей отечественной компонентной базы.

Не все машиностроительные заводы, даже работающие на оборонный комплекс, успели полностью перевооружиться, обзавестись высокоточным оборудованием и обрабатывающими центрами. В станочном парке некоторых можно встретить станки, которые отработали полвека и более и не могут обеспечить передовой производственный уровень. Выпуск промышленных роботов должен поправить ситуацию, а кроме того, решить и другую проблему - их можно будет применять на любых заводах страны без ограничений и запретов, вызванных санкциями третьих стран. Также, по мнению экспертов, собственный высокотехнологичный продукт будет "молчалив" - исключит скрытые лазейки для утечки данных и удаленного управления роботами, а значит, может использоваться и в ОПК.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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