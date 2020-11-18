По некоторым данным, роботизация в России сегодня на уровне стран Африки - около пяти роботов на 10 тысяч рабочих. Средний мировой показатель - 99. Ну а развитые страны значительно превысили и эту планку: в Евросоюзе - 114 роботов, в Китае - 140, в Японии - 327, в Южной Корее - 774, а в Сингапуре - 831.
Разница с нашими заводами стала настолько вызывающей, что на федеральном уровне была принята Стратегия развития станкостроительной промышленности РФ до 2035 года, которая подразумевает рост объемов производства в этой наукоемкой отрасли в 2,4 раза (до 79,5 миллиарда рублей) и экспорта в 2,6 раза (до 16,5 миллиарда). Среди многообещающих направлений в документе фигурирует использование промышленных роботов.
Южный Урал, отмечает министр промышленности региона Павел Рыжий, готов включиться в выполнение этой программы. Но развитие отечественной робототехники тормозится из-за того, что сложно разорвать замкнутый круг: роботов не делают, поскольку в России нет изготовителей компонентов, а их, в свою очередь, нет из-за отсутствия спроса на компоненты внутри страны. Но перемены возможны с появлением даже одного крупного отечественного разработчика.
Чтобы подтолкнуть процесс, в регионе задумались над программой локализации производства компонентов, снижением зависимости от импорта. Ожидается, что при выходе предприятия-первопроходца на серийную сборку манипуляторов доля зарубежных элементов в цене готового изделия будет не более половины. Создатели челябинских "терминаторов" хотят в первую очередь использовать отечественные корпуса и редукторы: локализация корпуса не представляет сложности, освоение выпуска редукторов тоже возможно.
Толчком для инноваций послужат особые преференции для роботостроения. В областном минпроме сообщают: тема поднималась на встрече главы ведомства с руководством Минпромторга РФ. Речь, в частности, шла о запуске механизма господдержки для создателей отечественной компонентной базы.
Не все машиностроительные заводы, даже работающие на оборонный комплекс, успели полностью перевооружиться, обзавестись высокоточным оборудованием и обрабатывающими центрами. В станочном парке некоторых можно встретить станки, которые отработали полвека и более и не могут обеспечить передовой производственный уровень. Выпуск промышленных роботов должен поправить ситуацию, а кроме того, решить и другую проблему - их можно будет применять на любых заводах страны без ограничений и запретов, вызванных санкциями третьих стран. Также, по мнению экспертов, собственный высокотехнологичный продукт будет "молчалив" - исключит скрытые лазейки для утечки данных и удаленного управления роботами, а значит, может использоваться и в ОПК.