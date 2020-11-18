В Югре из Резервного фонда округа выделили средства на бесплатные лекарства людям старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания. Нас интересовало, какая ситуация в других регионах. Откуда, кроме бюджета, в пандемию они могут взять деньги?

Владимир Викторович, Югра - регион не бедный. А насколько глубоко залезли в карман с неприкосновенными запасами другие регионы?

Владимир Климанов: Есть два вида региональных резервных фондов, это отражено в законодательстве.

Первый - Резервные фонды субъектов Федерации. Есть такой в Югре. На Сахалине когда-то был большой фонд. Второй - Резервные фонды правительств регионов. Они лимитированы 3 процентами от расходной части бюджета.

У Югры большой бюджет. Есть возможность создавать фонды. У слабого региона фонда либо вообще нет, либо он маленький. Но в любом случае, нельзя назвать их "кубышками", "подушками безопасности". Средства из них очень активно тратят в течение года. Я не слышал, чтобы они были неприкосновенными и куда-то переходили.

Сейчас регионы по максимуму, что можно, из своих закромов уже достали. Поэтому им и дают такие огромные дотации на сбалансированность.

Другой вопрос, что у некоторых регионов есть, например, остатки, образующиеся в конце года. Они переходящие и становятся источником финансирования дефицита бюджета в текущем году. В Тюменской области этот остаток составлял миллиард рублей. Это не то что неучтенка, но эти деньги напрямую не видны.

Триллионы в помощь

В прошлом году 2,4 триллиона рублей ушло в регионы в виде трансфертов из федерального бюджета. В этом - планировали меньше, а по факту уже ожидают 3,5 триллиона, сообщил Владимир Климанов.

Доля трансфертов в бюджетах регионов значительно увеличилась. Северный Кавказ - супердотационен. В Сибири есть такие регионы - это Алтай, Тыва, Бурятия.

На Дальнем Востоке не такая острая зависимость от федбюджета, но тоже очень высокая по сравнению с европейской частью и Уралом.