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18.11.2020 17:20
Рубрика: Общество

Улики висят в воздухе

Почему самым грязным городом УрФО оказался Курган
Текст: Татьяна Казанцева (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 261(8315)
Курган и Магнитогорск лидируют среди 13 городов УрФО с самым загрязненным атмосферным воздухом. Причем по итогам 2019 года наиболее грязным оказался Курган. Как попала в "черный список" столица сельскохозяйственного региона?
В последние годы шапки дыма над многими промышленными городами Урала стали не такими пугающими. Фото: Татьяна Андреева/РГ В последние годы шапки дыма над многими промышленными городами Урала стали не такими пугающими. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В последние годы шапки дыма над многими промышленными городами Урала стали не такими пугающими. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Данные о загрязнении воздуха прозвучали на недавнем межведомственном совещании по охране окружающей среды в Курганской, Свердловской, Челябинской областях под председательством заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева. Оказывается, лидеры антирейтинга "уличены" не в разовом превышении предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в атмосфере, а в систематическом. Выводы были сделаны по результатам мониторинга загрязнения атмосферного воздуха за длительный период - 2010-2019 годы.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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- В течение последних десяти лет уровень загрязнения воздуха в Кургане менялся от очень высокого в 2010-2013 годах до высокого. В атмосфере города превышено содержание бензапирена, формальдегида, углерода, сажи, диоксида азота, в отдельные годы преобладают оксид углерода и взвешенные вещества. Максимальное значение, наблюдавшееся в Кургане, - 11,4 ПДК бензапирена, - сообщил начальник Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Роговский.

Эксперты называют сразу несколько причин "победы" Кургана в этом антирейтинге. Здесь и высокая концентрация промышленных предприятий в центре города, влияние автотранспорта и особенности естественного рельефа, способствующие накоплению вредных выбросов. Имеет значение и роза ветров - благодаря ей Курган захватывает воздушные массы преимущественно с запада, где расположены другие крупные промышленные центры Урала. Так что курганцы дышат еще и чужими выхлопами, хотя с лихвой хватает своих.

Власти региона о проблеме, конечно, знают. По словам замгубернатора Курганской области Вячеслава Кузнецова, почти весь пассажирский городской транспорт Кургана переведен на газ. Расширяют сеть газозаправок, активно газифицируют теплоисточники.

- Работа направлена на снижение локальных повышенных концентраций загрязняющих веществ. Большой экологический эффект дает использование природного газа в промышленности, в коммунальной сфере и на транспорте. Во многом благодаря переводу на газ котельных и ТЭЦ объем выбросов в воздух вредных веществ за последние 20 лет сократился втрое. К 2025 году мы планируем провести газ во все районные центры области и решить проблему угольных котельных, - доложил вице-губернатор.

Модернизация производств и систем газоочистки крупнейшего предприятия Магнитогорска позволила снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы более чем на 40 процентов

Высокий уровень загрязнения воздуха в Магнитогорске формальдегидом, диоксидом азота, фенолом, аммиаком и другими вредными веществами (в 2016 году по бензапирену он просто зашкаливал - 38,5 ПДК, в 2017-м - 27,7) специалисты связывают с работой металлургического комбината. Хотя предприятие и принимает меры, чтобы снизить нагрузку на легкие земляков: как сообщил гендиректор Павел Шиляев, модернизация производств и систем газоочистки позволила сократить выбросы на 14,4 тысячи тонн в год и снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы уже к началу 2018 года более чем на 40 процентов.

- По итогам 2018 года Магнитогорск исключен из числа городов с наиболее загрязненным атмосферным воздухом. Этот статус был подтвержден и в 2019 году, - подчеркнул промышленник.

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Игорь Роговский подтверждает: благодаря принимаемым металлургами мерам содержание того же бензапирена снизилось до 9 ПДК в 2018-м и 7 ПДК в 2019 году. Сейчас главная опасность для Магнитогорска - свинец: в 2019 году зафиксировано его содержание в воздухе, в 13 раз превышающее предельно допустимую концентрацию. А здесь большой вклад вносит автотранспорт.

Впрочем, специалисты все же по-прежнему считают главными загрязнителями промышленные предприятия. А в прокуратуре говорят о низком качестве администрирования ими природоохранной деятельности: зачастую они предоставляют недостоверную документацию, неэффективно ведут экологический контроль.

Претензии надзорный орган предъявляет не только к бизнесу, но и к региональным органам власти, которые не сумели отладить механизм сбора, обработки, обобщения информации и обмена данными. По словам Игоря Ткачева, госорганы накапливают аналитику по ведомственному принципу, не обеспечивая взаимодействие с другими сферами, например, здравоохранением, научными, общественными экологическими организациями и т.д. А потому не в состоянии и формировать долгосрочные комплексные планы преодоления негативных тенденций.

Заместитель генпрокурора считает важным разработать алгоритм сотрудничества в экологической сфере всех заинтересованных структур в масштабах УрФО. Кроме того, он сообщил, что, согласно решению недавнего расширенного заседания Госсовета предстоит создать федеральный реестр предприятий, осуществляющих выбросы вредных веществ и парниковых газов на территории РФ. Отдельно будет сформирован реестр городов с высоким уровнем загрязнения атмосферы. Избежать "жонглирования" цифрами поможет появление единой системы обработки, анализа и использования данных о состоянии окружающей среды.

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