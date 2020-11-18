Дружественные отношения установили Челябинск и бразильский город Гуарульюс, второй по величине в штате Сан-Паулу и тринадцатый по численности населения в Бразилии. Соглашение о сотрудничестве подписано на втором международном муниципальном форуме стран БРИКС.

Побратимов роднит индустриальная судьба. На территории бразильского "собрата" развиты металлургия, машиностроение, стройиндустрия, целлюлозно-бумажная отрасль. По разным оценкам, там расположены от 2,6 до 4,2 тысячи промышленных объектов. Дополняет преимущества города-партнера его выгодное местоположение - в столичном регионе, между двумя основными национальными автомагистралями.

Челябинские компании проявляют интерес к открытию представительств, филиалов, дочерних предприятий в Бразилии. Вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук считает, что в АПК, сфере биотехнологий, тяжелой промышленности перспективы сотрудничества наиболее обещающие. Муниципалитетам также интересен опыт коллег в благоустройстве городских пространств, они готовы развивать торговые отношения.

Южный Урал активно развивает международные отношения, в частности, выстраивается стратегическое партнерство с городами и регионами Китая. У Троицка, к примеру, есть город-побратим Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян. У Магнитогорска сразу два китайских "родственника" - Хуайянь и Цзямусы. Челябинск поддерживает аналогичные связи с Урумчи и Харбином.

Есть интерес и к другим развивающимся рынкам: с 2017 года установлен контакт с индийскими партнерами. В апреле 2020-го при поддержке Российского экспортного центра и Конфедерации индийской промышленности состоялся телемост, в рамках которого челябинские производители продуктов питания обсудили сотрудничество с торговыми сетями и дистрибьюторами Индии.

Есть прогресс в отношениях с ЮАР. В 2019 году там с деловой миссией побывали представители региона. По их мнению, наибольший эффект могут иметь совместные проекты в машиностроении, пищевой индустрии, поставках измерительного и медицинского оборудования. ЮАР является также ключевым поставщиком марганцевой руды для одного из предприятий региона.