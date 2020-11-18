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18.11.2020 16:33
Рубрика: Происшествия

УФАС нашло 65 субподрядчиков в госконтракте с челябинской колонией

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Антимонопольщики выявили нарушения в исполнении госконтракта, который мэрия Челябинска заключила без проведения торгов с исправительной колонией № 2 ГУ ФСИН по Челябинской области. За 84,6 миллиона рублей исправительное учреждение должно было провести благоустройство территории у аэропорта Челябинска. Однако привлекло к этой работе сторонние организации, сообщили в среду в УФАС региона.

Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
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- Установлено, что учреждение уголовно-исполнительной системы выполнило работы только на сумму около четырех миллионов рублей, - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - Для выполнения основной части работ ИК-2 привлекла субподрядчиков, о чем свидетельствуют 65 заключенных контрактов на общую сумму около 71 миллиона рублей.

Во время внеплановой проверки специалисты выяснили, что колонией изготовлены армакаркасы и металлические конструкции для въездной стеллы, лавочек, урн, пандусов и других изделий. При этом субподрядчики провели инженерные изыскания, расчистили территорию, сделали асфальтобетонное покрытие проезда, уложили тротуарную плитку, установили опоры и светодиодный экран.

С одной стороны закон разрешает заключать контракты с учреждениями системы исполнения наказаний без проведения конкурентных процедур. Исключение сделано для обеспечения занятости осужденных и эффективности использования бюджетных средств. С другой, привлекать к таким контрактам субподрядчиков, по мнению антимонопольщиков, нельзя. Поскольку это может свидетельствовать о мнимом исполнении контракта со стороны исправительного учреждения, которому была дана преференция.

По факту нарушения закона о контрактной системе возбуждено административное дело. Однако отвечать за него придется должностным лицам мэрии Челябинска, как заказчика работ. По логике антимонопольщиков, они не могли не знать о привлечении к исполнению контакта сторонних организаций, ведь основная часть работ по благоустройству по понятным причинам не могла быть выполнена силами заключенных.

Стоит отметить, что ранее в УФАС обратились представители регионального отделения одной из политических партий и предложили проверить все заключенные с учреждениями ГУ ФСИН контракты на привлечение в качестве субподрядчиков сторонних организаций. По мнению активистов, действия муниципалитетов по заключению контрактов с единственным поставщиком в лице ГУФСИН могут указывать на умышленное ограничение конкуренции путем "обхода" конкурентных процедур.

Между тем, по данным УФАС, за последние три года в регионе было заключено 65 контрактов с колониями на общую сумму в 494 миллиона рублей. Сейчас они проверяются на наличие признаков нарушения закона.

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