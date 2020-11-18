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18.11.2020 20:39
Рубрика: Общество

Боль на выдумки хитра

Костюм, передающий состояние инвалида, будет использован для обучения
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8315)
Все проблемы, которые испытывает человек с ограниченными возможностями, сейчас могут опробовать на себе студенты уральского медколледжа. Уникальный костюм, имитирующий до сотни состояний человека при различных заболеваниях, поступил в распоряжение добровольцев проекта "Волонтеры инклюзии". Уральцы стали первыми в стране, кто затеял такие наглядные уроки сострадания.
Внешне костюм похож на комплект для спецназовца, да и весит, как боевое снаряжение, - 20 килограммов. Фото: Татьяна Андреева/РГ Внешне костюм похож на комплект для спецназовца, да и весит, как боевое снаряжение, - 20 килограммов. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Внешне костюм похож на комплект для спецназовца, да и весит, как боевое снаряжение, - 20 килограммов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

"Я впервые на себе ощутил, как сложно человеку, у которого от болезни трясутся руки, написать хоть какое-то заявление чиновнику. Даже подпись поставить", - поделился с "РГ" своими ощущениями Вадим Савин, руководитель регионального штаба добровольцев.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Перчатки, имитирующие неконтролируемую дрожь в руках, - одна из составляющих костюма эпатии. Внешне он похож на комплект для спецназовца, да и весит как боевое снаряжение - 20 килограммов. Но особая начинка - детали. К примеру, очки могут передавать состояние человека, страдающего проблемами со зрением. Жилет имеет вшитые железные шипы и утягивающий пояс. От плотности стяжки зависит сила боли в спине. По тому же принципу сшиты наколенники, пережиматели груди. "В соцсетях тут же откликнулись: вот бы каждому чиновнику такой костюм, - вспоминает Вадим. - Мы постарались внедрить похожие имитации. К примеру, при приемке проектов благоустройства дорог и тротуаров усаживали ответственных лиц в инвалидные кресла и тестировали, каково это пересечь перекресток". Идею тестирования поддержали в региональном минздраве. С появлением костюма запущена программа. Первым занятия включил в план обучения областной медколледж.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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