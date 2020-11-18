Тюмень надеется прожить ближайшие три года почти без дефицита бюджета, в долги не залезать, тогда как регион приготовился к небывалым для него в нынешнем веке объемам заимствований.

Под "почти" скрываются 1124 миллиона рублей запланированного на 2021-й дефицита. В два последующих года, как ожидается, траты и поступления в казну будут тютелька в тютельку. Величина дефицита при расходах в 33 659 миллионов рублей опасений не внушает. Тем более что ожидается закрыть разницу "заначкой". Значимых отличий между структурами и размерами расходов нынешнего года и года будущего не прослеживается. Доля социалки определенно не уменьшится.

Планка налоговых поступлений, по расчетам экономистов, за трехлетку чуть поднимется. Но в 2023 году доходная база муниципальной казны в целом уменьшится, по прогнозам, более чем на 10 процентов. По всей видимости, за счет сокращения трансфертов из вышестоящих бюджетов. Тогда придется секвестировать статьи дорожно-строительных работ, на которых Тюмень не привыкла экономить. Но в ближайшие два года подрядчики без заказов не останутся. На этой неделе объявлен электронный аукцион на сооружение очередной дорогостоящей развязки на Мельникайте - магистральной улице, которую власти настойчиво превращают во внутригородскую трассу беспрерывного скоростного движения. Начальная цена контракта - 2,726 миллиарда рублей.

Власти не хотят изменять принципам господдержки компаний, обеспечивающих стабильность казны, трудовую занятость, инвестиционное развитие территорий

Регион долгие годы имел солидный переходящий финансовый остаток. И вот впервые истратил его - около 90 миллиардов рублей. Они, по словам главного финансиста Тюменской области Михаила Таранова, ушли на строительство школ и детсадов, спортивных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, в сферу здравоохранения. Нехилый кусок бюджетного пирога "съела" пандемия. Приближающийся год предъявит счет на 31,5 миллиарда рублей - таков ожидаемый дефицит. Он составит почти 18 процентов расходов. Предполагается покрыть его частично выпуском государственных облигаций и кредитными заимствованиями.

При всем том власти региона не хотят изменять давно заложенным принципам господдержки не только малого бизнеса, но и более солидных компаний, обеспечивающих, согласно логике казначеев, стабильность фискальных сборов, трудовую занятость, инвестиционное развитие территорий. Налоговые преференции в 2021-2023 годах предоставят ряду крупных, средних предприятий - промышленных и сервисных, резидентам индустриальных парков. Льготы обойдутся ориентировочно в 1,7 миллиарда недополученных рублей. Но если не идти бизнесу навстречу, то в ближайшей перспективе, говорят чиновники, потери региона - прямые и косвенные - могут быть намного больше.

Между тем

Свыше 11 миллиардов рублей запланировано направить из областного бюджета, точнее из средств программы "Сотрудничество", на завершение строительства, оснащение оборудованием корпусов центральной больницы Нижневартовска. Заложена она в начале десятилетия, проектные сроки работ не выдерживаются, не раз переносились. Стоимость важнейшего для восточной части Югры объекта здравоохранения по сравнению с первоначальной выросла в несколько раз.