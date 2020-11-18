Под "почти" скрываются 1124 миллиона рублей запланированного на 2021-й дефицита. В два последующих года, как ожидается, траты и поступления в казну будут тютелька в тютельку. Величина дефицита при расходах в 33 659 миллионов рублей опасений не внушает. Тем более что ожидается закрыть разницу "заначкой". Значимых отличий между структурами и размерами расходов нынешнего года и года будущего не прослеживается. Доля социалки определенно не уменьшится.
Планка налоговых поступлений, по расчетам экономистов, за трехлетку чуть поднимется. Но в 2023 году доходная база муниципальной казны в целом уменьшится, по прогнозам, более чем на 10 процентов. По всей видимости, за счет сокращения трансфертов из вышестоящих бюджетов. Тогда придется секвестировать статьи дорожно-строительных работ, на которых Тюмень не привыкла экономить. Но в ближайшие два года подрядчики без заказов не останутся. На этой неделе объявлен электронный аукцион на сооружение очередной дорогостоящей развязки на Мельникайте - магистральной улице, которую власти настойчиво превращают во внутригородскую трассу беспрерывного скоростного движения. Начальная цена контракта - 2,726 миллиарда рублей.
Регион долгие годы имел солидный переходящий финансовый остаток. И вот впервые истратил его - около 90 миллиардов рублей. Они, по словам главного финансиста Тюменской области Михаила Таранова, ушли на строительство школ и детсадов, спортивных сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, в сферу здравоохранения. Нехилый кусок бюджетного пирога "съела" пандемия. Приближающийся год предъявит счет на 31,5 миллиарда рублей - таков ожидаемый дефицит. Он составит почти 18 процентов расходов. Предполагается покрыть его частично выпуском государственных облигаций и кредитными заимствованиями.
При всем том власти региона не хотят изменять давно заложенным принципам господдержки не только малого бизнеса, но и более солидных компаний, обеспечивающих, согласно логике казначеев, стабильность фискальных сборов, трудовую занятость, инвестиционное развитие территорий. Налоговые преференции в 2021-2023 годах предоставят ряду крупных, средних предприятий - промышленных и сервисных, резидентам индустриальных парков. Льготы обойдутся ориентировочно в 1,7 миллиарда недополученных рублей. Но если не идти бизнесу навстречу, то в ближайшей перспективе, говорят чиновники, потери региона - прямые и косвенные - могут быть намного больше.
Свыше 11 миллиардов рублей запланировано направить из областного бюджета, точнее из средств программы "Сотрудничество", на завершение строительства, оснащение оборудованием корпусов центральной больницы Нижневартовска. Заложена она в начале десятилетия, проектные сроки работ не выдерживаются, не раз переносились. Стоимость важнейшего для восточной части Югры объекта здравоохранения по сравнению с первоначальной выросла в несколько раз.