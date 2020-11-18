Реконструированную ВВП-1 в Шереметьево введут до конца этого года

В декабре этого года будет введена в строй после полной реконструкции первая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Шереметьево (ВВП-1). Об этом премьер-министру Михаилу Мишустину рассказал председатель Совета директоров аэропорта Александр Пономаренко на площадке выставки "Транспорт России" в ходе форума "Транспортная неделя 2020".

Это основной инвестиционный проект аэропорта в этом году. ВПП-1 была построена в рекордно короткие сроки за 10 месяцев в условиях резкого сокращения производственной деятельности и необходимости соблюдения противоэпидемиологических мер, подчеркнул Пономаренко. После ввода в эксплуатацию ВПП-1 пропускная способность аэродрома Шереметьево увеличится до 135 взлетно-посадочных операций в час.

Общий объем государственных и собственных инвестиций в реализацию ключевых проектов развития воздушной гавани с 2016 по 2020 год составил более 2,5 млрд долларов. Это позволило аэропорту достичь пропускной способности терминального комплекса свыше 80 млн пассажиров, а аэродрома - 110 млн пассажиров ежегодно.

"Реализация комплексной программы развития и модернизации обеспечила Международному аэропорту Шереметьево высокие показатели по качеству обслуживания пассажиров и пунктуальности полетов. Но для того, чтобы этот уровень сервиса для пассажиров и авиакомпаний сохранить, войти в число крупнейших авиахабов мира, нам предстоит двигаться и развиваться дальше, особенно учитывая те вызовы, с которыми аэропорту пришлось столкнуться в 2020 году", - сказал Пономаренко.

Сейчас аэропорт обладает современной и самой мощной в стране инфраструктурой три взлетно-посадочные полосы, шесть пассажирских терминалов, три независимых топливозаправочных комплекса, крупнейший в стране автоматизированный грузовой комплекс, авиационно-технический комплекс, развитая сеть подъездных дорог и железнодорожное сообщение с Москвой.

"Уверен, что Шереметьево, всем известный мировой бренд, станет краше и еще лучше. Хочу вас поблагодарить за проделанную работу. В целом, ситуация достаточно сложная, но вы, сохранив инвестиции и планы, которые были намечены еще до пандемии, смогли эти планы выполнить", - сказал Михаил Мишустин.