Росреестр разработает требования к картам России

Сейчас госнадзор в области геодезии и картографии осуществляется в том числе за отображением госграницы России, ее территории, территорий регионов и муниципальных образований, указывается в пояснительной записке к документу.

Это касается того, как нарисована наша страна на картах, в планах, в официально изданных атласах, в том числе в электронной форме. Однако требования к отображению границ и территорий не установлены. В связи с этим предлагается дать полномочия Росреестру на их разработку и утверждение (по согласованию с Минобороны).

В дальнейшем соблюдение указанных требований будет проверяться органами федерального государственного геодезического надзора при проведении проверок, сообщили в Росреестре. Принятие законопроекта позволит исключить случаи создания и распространения географических карт, содержащих существенные искажения в отображении границ Российской Федерации, её субъектов и муниципальных образований.