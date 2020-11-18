Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, а также по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.

Для повышения результативности научной деятельности будет создана сеть из не менее 45 научно-образовательных центров мирового уровня, научных центров мирового уровня по приоритетам научно-технологического развития, региональных научных и селекционных центров, обеспечивающей исследовательское лидерство. В рамках нацпроекта "Наука" до конца 2020 года будут созданы новые НОЦ В России появятся не менее 35 центров трансфера технологий на базе вузов и научных организаций с целью коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и также не менее 30 лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых с мировым именем.