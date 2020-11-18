Россиянам будет обеспечена комфортная и безопасная среда для жизни

Выбросы веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, к 2030 году должны снизиться в два раза. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Ремонт набирает скорость

Комфортная и безопасная среда для жизни предполагает обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов к 2030 году. Впрочем, планируется, что этот показатель будет достигнут уже к 2024 году. Доля дорог регионального значения, соответствующих нормативам, к 2024 году достигнет 50,9 процента, а к 2030 году - 60 процентов.

При строительстве самих дорог будут применяться инновационные технологии, в частности, технологии информационного моделирования (Building Information Modeling, BIM). Процесс, основанный на использовании интеллектуальных 3D-моделей, позволяет строителям еще эффективнее планировать, проектировать, строить и эксплуатировать здания и объекты инфраструктуры.

10 тысяч километров дорог отремонтировано и введено в эксплуатацию за десять месяцев 2020 года

Регуляторная политика в дорожном строительстве будет меняться. Так, планируется пересмотр СНИПов, ГОСТов и иных нормативных документов для повышения долговечности и снижения удельных затрат при выполнении дорожных работ.

Развитие общественного транспорта подразумевает внедрение единых стандартов оплаты проезда и применение "единого билета" на всех видах городского пассажирского транспорта. Это станет возможным в рамках развития городской цифровой среды. Новация должна серьезно упростить жизнь пассажирам общественного транспорта уже в ближайшем будущем.