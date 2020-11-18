Россияне купили туры с кешбэком на 4 млрд рублей

"Уже сейчас программой воспользовалось около 200 тысяч человек. Всего туров куплено более, чем на четыре миллиарда рублей", - сказала она.
Как уточнили в Ростуризме, речь идет о продажах за два этапа программы. Первый этап прошел с 21 по 28 августе этого года. Второй этап программы стартовал 15 октября и продлится до 5 декабря.
Программа позволяет поддержать граждан, дать возможность покупать недорогие туры по стране, отметила Догузова. Также программа способствует поддержке экономики регионов, диверсификации спроса. Россияне покупают туры в том числе в те регионы страны, куда туристы ездят не так часто, добавила руководитель Ростуризма.
Программа кешбэка предполагается возврат 20% стоимости туров и броней гостиниц в России при покупке путешествий в рамках сроков проведения акции. Максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей. Оплатить тур необходимо по карте "Мир".
На втором этапе туры можно покупать с выездом до 10 января 2021 года.