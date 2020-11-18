Россияне купили туры с кешбэком на 4 млрд рублей

Россияне в рамках программы туристического кешбэка уже приобрели туры на четыре миллиарда рублей, заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Уже сейчас программой воспользовалось около 200 тысяч человек. Всего туров куплено более, чем на четыре миллиарда рублей", - сказала она.

Как уточнили в Ростуризме, речь идет о продажах за два этапа программы. Первый этап прошел с 21 по 28 августе этого года. Второй этап программы стартовал 15 октября и продлится до 5 декабря.

Программа позволяет поддержать граждан, дать возможность покупать недорогие туры по стране, отметила Догузова. Также программа способствует поддержке экономики регионов, диверсификации спроса. Россияне покупают туры в том числе в те регионы страны, куда туристы ездят не так часто, добавила руководитель Ростуризма.

Программа кешбэка предполагается возврат 20% стоимости туров и броней гостиниц в России при покупке путешествий в рамках сроков проведения акции. Максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей. Оплатить тур необходимо по карте "Мир".

На втором этапе туры можно покупать с выездом до 10 января 2021 года.