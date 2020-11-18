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18.11.2020 15:43
Рубрика: Экономика

Россияне купили туры с кешбэком на 4 млрд рублей

Текст: Евгений Гайва
Россияне в рамках программы туристического кешбэка уже приобрели туры на четыре миллиарда рублей, заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

"Уже сейчас программой воспользовалось около 200 тысяч человек. Всего туров куплено более, чем на четыре миллиарда рублей", - сказала она.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Как уточнили в Ростуризме, речь идет о продажах за два этапа программы. Первый этап прошел с 21 по 28 августе этого года. Второй этап программы стартовал 15 октября и продлится до 5 декабря.

Программа позволяет поддержать граждан, дать возможность покупать недорогие туры по стране, отметила Догузова. Также программа способствует поддержке экономики регионов, диверсификации спроса. Россияне покупают туры в том числе в те регионы страны, куда туристы ездят не так часто, добавила руководитель Ростуризма.

Программа кешбэка предполагается возврат 20% стоимости туров и броней гостиниц в России при покупке путешествий в рамках сроков проведения акции. Максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей. Оплатить тур необходимо по карте "Мир".

На втором этапе туры можно покупать с выездом до 10 января 2021 года.

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