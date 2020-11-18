Россияне стали меньше пить и курить

Пить и курить россияне стали меньше, следует из доклада главного терапевта Минздрава Оксаны Драпкиной, с которым она выступила в среду, 18 ноября на национальном конгрессе терапевтов.

Так, за последние 5 лет почти на 5% снизилось число курильщиков и на 0,5% людей, пристрастных к алкоголю. Однако Драпкина отметила, что за это время увеличилось пристрастие россиян к нездоровому питанию и, как следствие, почти на 4% стало больше людей с избыточной массой тела.

Она подчеркнула, что абсолютно здоровый образ жизни сегодня ведут только 12% россиян. А, между тем, это одно из условий увеличения качества и продолжительности жизни граждан.

"Чтобы наши граждане жили дольше, им нужно отказаться от вредных привычек, не злоупотреблять солью, каждый день ходить пешком не менее одного часа и потреблять не менее 400 граммов овощей" - сказала главный терапевт Минздрава.