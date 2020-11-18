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18.11.2020 07:18
Рубрика: Экономика

Кадры считают все

Российская газета - Неделя № 260(8314)
К 2030 году доходы населения и уровень пенсионного обеспечения должны расти темпами не ниже инфляции.

Пока реальные располагаемые доходы россиян только падают - во II квартале 2020 года, на который пришелся основной удар пандемии, они упали на 8% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

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Запрос на социальную справедливость и снижение уровня бедности в правительстве считают одним из главных вызовов ближайшего десятилетия. Экономический рост должен приносить видимые результаты для всех групп населения - увеличение доходов, повышение качества жизни. Повышение адресности социальной помощи, в том числе за счет цифровизации, целенаправленная политика по ускоренному росту доходов низкодоходных групп населения являются необходимыми условиями для ответа на этот вызов.

Повысить доходы населения планируется при помощи внедрения отраслевых систем оплаты труда в бюджетной сфере. Экономическому росту поспособствует подготовка квалифицированных рабочих кадров. Для этого будут созданы центры опережающей профподготовки. Будет внедрена система аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей для обучающихся по программам среднего профессионального образования. А в крупных и средних компаниях планируется развивать движение рационализаторов.

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