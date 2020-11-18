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18.11.2020 11:51
Рубрика: Экономика

В Ростуризме предложили субсидировать путешествия детей по России

Текст: Евгений Гайва
Часть стоимости путешествий детей по России стоит возмещать за счет бюджетных средств, предложила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в рамках правительственного часа в Совете Федерации.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Повышение доступности детских поездок с частичным возмещением стоимости из бюджета предполагается включить в качестве одной из мер поддержки в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом указано в презентации к выступлению Догузовой.

По словам руководителя Ростуризма, разрабатываемый сейчас нацпроект призван сделать путешествия по стране более доступными. В него будут включены уже действующие меры и ряд новых, сказала Догузова.

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