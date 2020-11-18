В Ростуризме предложили субсидировать путешествия детей по России

Часть стоимости путешествий детей по России стоит возмещать за счет бюджетных средств, предложила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

Повышение доступности детских поездок с частичным возмещением стоимости из бюджета предполагается включить в качестве одной из мер поддержки в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом указано в презентации к выступлению Догузовой.

По словам руководителя Ростуризма, разрабатываемый сейчас нацпроект призван сделать путешествия по стране более доступными. В него будут включены уже действующие меры и ряд новых, сказала Догузова.