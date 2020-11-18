Новости

В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса 23:24
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 23:06
Чем запомнился Артем Здунов на посту экс-премьера правительства Дагестана 23:03
Жирков проведет сотый матч за сборную России 22:28
В Росавиации прокомментировали информацию о возобновлении эксплуатации Boeing 737 MAX 22:19
Бастрыкин поручил проверить заявление Федосеевой-Шукшиной о мошенничестве 22:10
Правительство рекомендовало Евгения Дитриха на пост главы ГТЛК 22:02
Лавров обсудил с китайским коллегой график встреч на высшем уровне 22:00
Сборная России объявила состав на матч против Сербии 21:52
Лавров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Карабаху 21:24
В технополисе "Москва" подготовили первую группу студентов под заказ работодателя 21:22
В армии коронавирусом больны 4 тысячи 159 военнослужащих 21:18
Завершены работы по устранению сбоя кислородной линии в Коммунарке 21:06
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Узбекистана 20:30
За помощью к омбудсмену РФ обратились 805 иностранных граждан 20:16
Премьеры РФ и Азербайджана обсудили вопросы развития сотрудничества 20:09
Депздрав Москвы прокомментировал хлопок в Коммунарке 20:00
Промтехнопарки смогут получить преференции при вхождении в профильный реестр 19:54
Болгария обвинила Северную Македонию в лицемерии и "тоталитарном мышлении" 19:33
Путин назначил Здунова врио главы Мордовии 19:08
Путин назначил Гладкова врио белгородского губернатора 18:51
Трейлер спецэпизода The Grand Tour: Кларксон едет на Мадагаскар 18:45
В ковидном госпитале в Коммунарке произошел хлопок газа 18:38
Россияне стали меньше пить и курить 18:37
Дума одобрила расширение круга возможных резидентов "русских офшоров" 18:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Комитет Госдумы одобрил продление сроков перерегистрации оружия
Комитет Госдумы одобрил продление сроков перерегистрации оружия
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 21:56
Рубрика: Спорт

Рублев слабеет

Россиянин потерял шансы попасть в полуфинал ATP Finals
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8315)
Российский теннисист Андрей Рублев во втором матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счетом 1:6, 6:4, 6:7 (6:8) уступил действующему чемпиону турнира греку Стефаносу Циципасу. Учитывая поражение от испанца Рафаэля Надаля на старте, Рублев лишился шансов на выход в полуфинал.
Несмотря на два поражения в Лондоне, Андрею Рублеву грех жаловаться. Он уже выиграл пять титулов в этом сезоне. Фото: REUTERS Несмотря на два поражения в Лондоне, Андрею Рублеву грех жаловаться. Он уже выиграл пять титулов в этом сезоне. Фото: REUTERS
Несмотря на два поражения в Лондоне, Андрею Рублеву грех жаловаться. Он уже выиграл пять титулов в этом сезоне. Фото: REUTERS

Если Надалю Рублев не смог оказать сопротивления - 3:6, 4:6, то с Циципасом бился до последнего. На решающем тай-брейке Рублев проигрывал 2:5, но вернулся в игру. Однако при сете 6:5 на своей подаче допустил двойную ошибку на матчболе. Обидная ситуация, хотя Андрей старается мыслить позитивно.

Кудермеметова "всухую" победила Хаас на старте теннисного турнира в Линце

- Невероятно, что я смог изменить ход этого матча. По сути, все шло к тому, что я проиграю 1:6, 3:6, но я боролся до конца и даже заработал матч-пойнт. У меня был шанс одержать победу, так что я действительно доволен своей психологической устойчивостью, - приводит слова Рублева официальный сайт ATP Finals. - Я благодарен за этот сезон. У меня нет повода жаловаться. В этом году я завоевал больше титулов, чем за всю карьеру. Я впервые вошел в топ-10 лучших теннисистов, поэтому этот сезон был для меня потрясающим.

Исход поединка Рублев - Циципас повлиял и на другие расклады. Австриец Доминик Тим гарантировал себе путевку в плей-офф Итогового турнира. Поражение Рублева позволило Тиму, который на старте предварительного раунда обыграл Циципаса и Надаля, занять первое место в своей группе.

Андрею предстоит провести последний матч в Лондоне как раз против Доминика. Как справедливо заметил Рублев, соперник будет действовать спокойно и свободно, а вот россиянину рано расслабляться.

- Тим провел один из лучших матчей в году против Надаля, досрочно вышел в полуфинал, так что ему нечего терять. Он набрал превосходную форму. На этой неделе он играет намного лучше меня, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы навязать ему борьбу, - подчеркнул Рублев. - В любом случае я получил здесь прекрасный опыт. Ведь Итоговый турнир дает возможность играть против сильнейших теннисистов. Несмотря на то что я уже вылетел, я должен выкладываться по максимуму и показать все, на что я способен. По-другому в компании лучших выступать нельзя.

Между тем Даниил Медведев сохраняет шансы добраться до плей-офф. Вчера уже после подписания номера "РГ" в печать он провел свой второй матч против первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Напомним, что ранее россиянин уже справился в двух сетах с Александром Зверевым из Германии.

Спорт Теннис Игроки

Главное сегодня

Путин назначил Здунова врио главы Мордовии
Физлиц-иноагентов обяжут указывать свой статус при участии в выборах
Директор СВР рассказал о планах Запада сорвать прекращение огня в Нагорном Карабахе
Утверждено наказание за призывы к отчуждению территорий РФ
Совфед разрешил отправить миротворцев в Карабах на длительный срок
Кого до Дзюбы отчисляли из сборных по нефутбольным причинам
Почему заменили судей матча Лиги наций между сборными России и Сербии