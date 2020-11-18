Российский теннисист Андрей Рублев во втором матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне со счетом 1:6, 6:4, 6:7 (6:8) уступил действующему чемпиону турнира греку Стефаносу Циципасу. Учитывая поражение от испанца Рафаэля Надаля на старте, Рублев лишился шансов на выход в полуфинал.

Несмотря на два поражения в Лондоне, Андрею Рублеву грех жаловаться. Он уже выиграл пять титулов в этом сезоне. Фото: REUTERS

Если Надалю Рублев не смог оказать сопротивления - 3:6, 4:6, то с Циципасом бился до последнего. На решающем тай-брейке Рублев проигрывал 2:5, но вернулся в игру. Однако при сете 6:5 на своей подаче допустил двойную ошибку на матчболе. Обидная ситуация, хотя Андрей старается мыслить позитивно.

- Невероятно, что я смог изменить ход этого матча. По сути, все шло к тому, что я проиграю 1:6, 3:6, но я боролся до конца и даже заработал матч-пойнт. У меня был шанс одержать победу, так что я действительно доволен своей психологической устойчивостью, - приводит слова Рублева официальный сайт ATP Finals. - Я благодарен за этот сезон. У меня нет повода жаловаться. В этом году я завоевал больше титулов, чем за всю карьеру. Я впервые вошел в топ-10 лучших теннисистов, поэтому этот сезон был для меня потрясающим.

Исход поединка Рублев - Циципас повлиял и на другие расклады. Австриец Доминик Тим гарантировал себе путевку в плей-офф Итогового турнира. Поражение Рублева позволило Тиму, который на старте предварительного раунда обыграл Циципаса и Надаля, занять первое место в своей группе.

Андрею предстоит провести последний матч в Лондоне как раз против Доминика. Как справедливо заметил Рублев, соперник будет действовать спокойно и свободно, а вот россиянину рано расслабляться.

- Тим провел один из лучших матчей в году против Надаля, досрочно вышел в полуфинал, так что ему нечего терять. Он набрал превосходную форму. На этой неделе он играет намного лучше меня, но я постараюсь сделать все возможное, чтобы навязать ему борьбу, - подчеркнул Рублев. - В любом случае я получил здесь прекрасный опыт. Ведь Итоговый турнир дает возможность играть против сильнейших теннисистов. Несмотря на то что я уже вылетел, я должен выкладываться по максимуму и показать все, на что я способен. По-другому в компании лучших выступать нельзя.

Между тем Даниил Медведев сохраняет шансы добраться до плей-офф. Вчера уже после подписания номера "РГ" в печать он провел свой второй матч против первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Напомним, что ранее россиянин уже справился в двух сетах с Александром Зверевым из Германии.