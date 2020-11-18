Санта-Клаус отменил поездку в Японию из-за непростой ситуации с распространением коронавируса - сообщает канал NHK.

Каждый год последние тридцать лет в канун Рождества Санта находил время, чтобы прилететь из Финляндии в Страну восходящего солнца, повеселить ребят на праздничных мероприятиях в самых разных уголках архипелага, посетить детские сады и раздать подарки. Телевизионщики показали прошлогодние кадры, на которых самолет авиакомпании Finnair с Сантой на борту приземлился в столичном аэропорту Нарита. Японские дети восторженными возгласами встретили на территории воздушной гавани добродушного дедушку с бородой в ярком красном колпаке. Пресса отмечает, что приезд Санта-Клауса в Японию всегда создавал атмосферу приближающегося чуда. Представители финской компании, которая занималась организацией визита Санты на японские острова, выразили сожаление в связи с невозможностью осуществить задуманные планы. Они заверили, что подумают о доставке подарков мальчишкам и девчонкам. Напомним, что в последние дни в Токио серьезно осложнилась эпидемиологическая обстановка. Столичные власти намерены в ближайшее время повысить до максимального уровень угрозы распространения коронавируса в мегаполисе.