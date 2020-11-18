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18.11.2020 01:01
Рубрика: Спорт

Сборная Испании разгромила Германию со счетом 6:0

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Сборная Испании в матче за первое место в группе 4 Лиги наций разгромила Германию - 6:0.

Фото: РИА Новости
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Испания и Германия боролись за первое место в группе и выход в полуфинал турнира. В первом тайме в воротах Мануэля Нойера побывало сразу три мяча. Открыл счет Альваро Мората. Закрепил успех команды Ферран Торрес. А до крупного счет довел Родри. В самом конце первой половины встречи из-за травмы покинул поле капитан испанцев Серхио Рамос, для которого этот матч стал 178-м в карьере.

Во втором тайме испанцы продолжили терзать оборону сборной Германии. Торрес сначала оформил дубль, а затем оформил и свой третий гол в ворота Нойера. Подвел итог матча вышедший на замену Микель Оярсабаль.

Испания набрала 11 очков и вышла в полуфинал, опередив немцев, у которых осталось 9 очков.

В группе 3 Франция обыграла Швецию - 4:2.В составе проигравших гол на счету полузащитника "Краснодара" Виктора Классона. В другом матче Хорватия проиграла Португалии - 2:3.

Спорт Футбол Лига наций

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