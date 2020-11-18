Сборная России объявила состав на матч против Сербии

Тренерский штаб сборной России объявил состав на заключительный матч группового этапа Лиги наций. Команда Станислава Черчесова на выезде сыграет с командой Сербии. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

На решающий матч Лиги наций сборная России выйдет в следующем составе: место в воротах займет Маринато Гилерме; в обороне сыграют - Юрия Жирков, Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Вячеслав Караваев. В полузащите будут действовать Магомед Оздоев, Александр Ерозхин, Далер Кузяев, Антон Миранчук и Алексей Миранчук. В нападении с первых минут снова сыграет Антон Заболотный.

Российская команда лидирует в своей группе, набрав 8 очков после пяти матчей. Столько же набрали и венгры. У Турции - 6 очков, Сербия набрала всего 3 и может покинуть лигу В. Если сборная России выиграет, то она выйдет в плей-офф, а также сумеет в следующем сезоне выступать в Лиге А. Также команда Станислава Черчесова может сохранить первое место и в случае ничейного результата, если Венгрия и Турция сыграют вничью.