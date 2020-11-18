Сенатор оценил предложение создать систему вызова скорой по смс

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение создать систему вызова скорой помощи по смс.

Сенатор считает, что с введением такой системы в России начнется "вызывной бум", и что вызов скорой по смс больше актуален для людей с ограниченными возможностями. По мнению Рязанского, телефонный звонок нужен, чтобы диспетчер мог понять, "что с человеком происходит, нужно ли бригаду неотложки вызывать или бригаду скорой отправлять".

Кроме того, отметил сенатор, не все умеют писать смс. "Кто-то ее умеет быстро писать, кто-то ее не умеет.... Наверняка возникнет вопрос: ошибся адресом, как переспросить? - сказал парламентарий в беседе с RT. - В общем, я пока чисто технически вижу, что здесь будет больше вопросов, чем ответов".