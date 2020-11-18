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18.11.2020 11:07
Рубрика: Общество

Сенатор оценил предложение создать систему вызова скорой по смс

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение создать систему вызова скорой помощи по смс.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Сенатор считает, что с введением такой системы в России начнется "вызывной бум", и что вызов скорой по смс больше актуален для людей с ограниченными возможностями. По мнению Рязанского, телефонный звонок нужен, чтобы диспетчер мог понять, "что с человеком происходит, нужно ли бригаду неотложки вызывать или бригаду скорой отправлять".

Кроме того, отметил сенатор, не все умеют писать смс. "Кто-то ее умеет быстро писать, кто-то ее не умеет.... Наверняка возникнет вопрос: ошибся адресом, как переспросить? - сказал парламентарий в беседе с RT. - В общем, я пока чисто технически вижу, что здесь будет больше вопросов, чем ответов".

Общество Здоровье Законодательная власть Совет Федерации Реформа службы "Скорой помощи"

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