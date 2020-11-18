Новости

Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Узбекистана 20:30
За помощью к омбудсмену РФ обратились 805 иностранных граждан 20:16
Премьеры РФ и Азербайджана обсудили вопросы развития сотрудничества 20:09
Депздрав Москвы прокомментировал хлопок в Коммунарке 20:00
Промтехнопарки смогут получить преференции при вхождении в профильный реестр 19:54
Болгария обвинила Северную Македонию в лицемерии и "тоталитарном мышлении" 19:33
Путин назначил Здунова врио главы Мордовии 19:08
Путин назначил Гладкова врио белгородского губернатора 18:51
Трейлер спецэпизода The Grand Tour: Кларксон едет на Мадагаскар 18:45
В ковидном госпитале в Коммунарке произошел хлопок газа 18:38
Россияне стали меньше пить и курить 18:37
Дума одобрила расширение круга возможных резидентов "русских офшоров" 18:30
Умерла актриса Любовь Румянцева 18:26
Движение на трассе "Иртыш" в Новосибирской области открыли в режиме телемоста 18:22
Расплатиться за коляски и протезы можно будет электронным сертификатом 18:16
Гинцбург: Мутация в белке коронавируса не повлияет на эффективность вакцины 18:11
Мантуров: Для врачей в декабре-январе можно поставить 4,5 тысячи машин 18:09
Прощание с Романом Виктюком пройдет 20 ноября в "открытом формате" 18:03
В 2020 году в колледжи поступило более 1,2 миллиона выпускников 17:57
Картина Черчилля продана за 1,1 миллион евро 17:48
"Рон Уизли" побил рекорд Instagram, выложив фото дочери 17:44
Футболисты сборной Сербии заразились COVID-19 перед матчем с Россией 17:38
Дед Мороз дал старт подготовке к Новому году в России 17:34
Отмена новогодних гуляний не повлияла на планы 70 процентов москвичей 17:28
Минздрав: В регионах привлечено 8 тысяч машин для доставки пациентов с COVID 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 19:48
Рубрика: Власть

Миссия на годы

Сенаторы дали согласие на отправку миротворцев в Карабах
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8315)
Совет Федерации на пленарном заседании в среду единогласно принял решение разрешить использование Вооруженных сил за пределами территории России. Речь идет о длительном пребывании российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил журналистам, что глава государства может отправлять военных за рубеж для решения срочных оперативных задач без согласия сенаторов. В данном случае в районе боевых действий был сбит российский вертолет, погибли два человека и войска перебросили, чтобы остановить войну. "Но так как войска там на пять лет, а это уже не оперативная обстановка, то на решение таких задач нужно согласие Совфеда", - добавил он.

Фото: Давид Галстян/РИА Новости
Путин рассказал о главной задаче российских миротворцев в Карабахе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что согласие Совфеда на отправку миротворцев в Нагорный Карабах было запрошено из-за масштабности и ответственности этой миссии. Действительно, постановление 2015 года - юридическая база для принятия президентом подобных оперативных решений, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Но учитывая то, что впереди пятилетний срок, который может потом продлеваться при необходимости, учитывая достаточную масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительное разрешение", - объяснил Песков.

Комитеты СФ по обороне, международным делам и конституционному законодательству обсудили вопрос перед началом пленарного заседания и рекомендовали палате поддержать предложение главы государства. По словам председателя международного комитета Константина Косачева, карабахскими соглашениями "создан уникальный прецедент, не имеющий аналогов в современных международных отношениях, когда миротворчество внешней стороны реально остановило военный конфликт". "Сделано практически невозможное: разорван замкнутый круг многолетнего противостояния сторон, так и не "разминированного" усилиями по линии СБ ООН, ОБСЕ и Минской группы", - подчеркнул он. "Главное - остановлено кровопролитие. Сейчас начинается еще одна, важнейшая фаза миротворчества - гуманитарная", - добавил сенатор.

Сделано практически невозможное: разорван замкнутый круг многолетнего противостояния сторон

В итоге за разрешение на использование российских войск за рубежом проголосовали все 129 сенаторов, присутствовавших в зале. Комментируя решение палаты, председатель СФ Валентина Матвиенко отметила, что ввод миротворческих сил сыграл ключевую роль в остановке боевых действий, прекращении кровопролития, принес мир на многострадальную землю Нагорного Карабаха. "Сегодня наши миротворцы выполняют важнейшую гуманитарную миссию, обеспечивают безопасность возвращения беженцев, оказывают медицинскую помощь. Мы видим, как положительно реагируют люди на присутствие наших миротворцев, понимая, что они, наконец, принесли мир и покой", - подчеркнула она.

В ходе пленарного заседания в среду сенаторы одобрили еще один резонансный документ. Он касается введения повышенной ставки НДФЛ на доходы граждан свыше 5 млн в год. Важно отметить, что налог в размере 15% вместо обычных 13% будет распространяться не на весь заработок, а лишь на сумму, превышающую 5 млн рублей в год, или 416 тысяч рублей в месяц.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Проблема Нагорного Карабаха

Главное сегодня

Путин назначил Здунова врио главы Мордовии
Директор СВР рассказал о планах Запада сорвать прекращение огня в Нагорном Карабахе
Утверждено наказание за призывы к отчуждению территорий РФ
Совфед разрешил отправить миротворцев в Карабах на длительный срок
СК предъявил обвинения террористам за гибель российского летчика в Сирии
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно