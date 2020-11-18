Совет Федерации на пленарном заседании в среду единогласно принял решение разрешить использование Вооруженных сил за пределами территории России. Речь идет о длительном пребывании российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пояснил журналистам, что глава государства может отправлять военных за рубеж для решения срочных оперативных задач без согласия сенаторов. В данном случае в районе боевых действий был сбит российский вертолет, погибли два человека и войска перебросили, чтобы остановить войну. "Но так как войска там на пять лет, а это уже не оперативная обстановка, то на решение таких задач нужно согласие Совфеда", - добавил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что согласие Совфеда на отправку миротворцев в Нагорный Карабах было запрошено из-за масштабности и ответственности этой миссии. Действительно, постановление 2015 года - юридическая база для принятия президентом подобных оперативных решений, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Но учитывая то, что впереди пятилетний срок, который может потом продлеваться при необходимости, учитывая достаточную масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительное разрешение", - объяснил Песков.

Комитеты СФ по обороне, международным делам и конституционному законодательству обсудили вопрос перед началом пленарного заседания и рекомендовали палате поддержать предложение главы государства. По словам председателя международного комитета Константина Косачева, карабахскими соглашениями "создан уникальный прецедент, не имеющий аналогов в современных международных отношениях, когда миротворчество внешней стороны реально остановило военный конфликт". "Сделано практически невозможное: разорван замкнутый круг многолетнего противостояния сторон, так и не "разминированного" усилиями по линии СБ ООН, ОБСЕ и Минской группы", - подчеркнул он. "Главное - остановлено кровопролитие. Сейчас начинается еще одна, важнейшая фаза миротворчества - гуманитарная", - добавил сенатор.

Сделано практически невозможное: разорван замкнутый круг многолетнего противостояния сторон

В итоге за разрешение на использование российских войск за рубежом проголосовали все 129 сенаторов, присутствовавших в зале. Комментируя решение палаты, председатель СФ Валентина Матвиенко отметила, что ввод миротворческих сил сыграл ключевую роль в остановке боевых действий, прекращении кровопролития, принес мир на многострадальную землю Нагорного Карабаха. "Сегодня наши миротворцы выполняют важнейшую гуманитарную миссию, обеспечивают безопасность возвращения беженцев, оказывают медицинскую помощь. Мы видим, как положительно реагируют люди на присутствие наших миротворцев, понимая, что они, наконец, принесли мир и покой", - подчеркнула она.

В ходе пленарного заседания в среду сенаторы одобрили еще один резонансный документ. Он касается введения повышенной ставки НДФЛ на доходы граждан свыше 5 млн в год. Важно отметить, что налог в размере 15% вместо обычных 13% будет распространяться не на весь заработок, а лишь на сумму, превышающую 5 млн рублей в год, или 416 тысяч рублей в месяц.