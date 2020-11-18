Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки

Необходимо возродить авиацию ДОСААФ, а также улучшить управление имущественными и производственными комплексами оборонного общества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Наблюдательного совета ДОСААФ России.

Кроме того, важно отрегулировать взаимодействие с образовательными структурами, серьезно улучшить кадровый состав ДОСААФ, и эти задачи необходимо решить в самые сжатые сроки, добавил он.

Министр обороны также отметил, что в работе ДОСААФ по профессиональному обучению молодежи есть улучшения. По его словам, в этом году по 14 военно-учетным специальностям было подготовлено более 25 тысяч призывников. Около 300 тысяч допризывников получили востребованные в регионах массовые технические профессии.

Шойгу напомнил, что военно-патриотическая работа ДОСААФ была организована с акцентом на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, общее количество мероприятий с мая 2019 года по ноябрь 2020 года превысило пять с половиной тысяч, охват аудитории в основном допризывной молодежи составил около семи миллионов человек.

Крайне важно, по мнению министра, то, что началась совместная работа ДОСААФ и "Юнармии". "В деятельности юнармейского движения активно участвует Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ, объединяющая более 30-ти тысяч юнармейцев", - отметил он.

Шойгу подчеркнул, что необходимо в ближайшее время активно включиться в работу центров военно-патриотического воспитания "Авангард". При этом ДОСААФ уже активизировал работу с органами военного управления Минобороны, а также освоил новые формы взаимодействия с допризывной молодежью и в целом выполнил поставленные Министерством обороны задачи.

Напомним, что в декабре прошлого года состоялся V Съезд ДОСААФ России, который утвердил стратегию развития оборонного общества на 2020-2024 годы.