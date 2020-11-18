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18.11.2020 17:35
Рубрика: Происшествия

СК предъявил обвинение экс-губернатору Ивановской области Меню

Текст: Наталья Козлова
В СК подтвердили расследование уголовного дела против Михаила Меня и заявили о предъявлении ему обвинения. Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко, расследованием занимается Главное следственное управление СК.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"В рамках расследования уголовного дела о хищении из бюджета Ивановской области денежных средств путем их присвоения задержан бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень, занимающий в настоящее время должность аудитора Счетной палаты РФ. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ", - сказала Петренко.

Она объяснила, что по этому уголовному делу уже привлечены в качестве обвиняемых бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. Им также инкриминировано преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 160 УК РФ.

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По версии следствия, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, совместно с бенефициарами группы компаний "ПРОДО" организовал преступную группу "в целях хищения бюджетных денежных средств, выделенных в качестве кредита из министерства финансов РФ для поддержки" региона.

Представитель СК утверждает, что по указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО "Ивановский бройлер" под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Эта сумма уже на следующий день была похищена преступной группой.

По словам Петренко, сейчас следователи "выполняют комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы".

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