СК предъявил обвинения террористам за гибель российского летчика в Сирии

СК РФ заочно предъявил обвинение причастным к убийству российского летчика в Сирии. По заявлению ведомства, все четверо - участники террористической организации, причастные к гибели Романа Филиппова.

Фамилии этих людей СК смог назвать спустя два года. Расследование гибели нашего военного самолета ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, следствием установлены личности четырех причастных к гибели пилота Су-25СМ - заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа гвардии майора Романа Филипова.

- Это Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях, Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд. Все фигуранты уголовного дела являются участниками запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (Хайят Тахрир аш-Шам), - сказала представитель ведомства.

Всем четверым заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, по уголовным статьям - "участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической", "покушение на убийство" и "хищение огнестрельного оружия". Обвиняемые объявлены в международный розыск. Петренко говорит, что следствие намерено ходатайствовать перед судом о заочном избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 3 февраля 2018 года в воздушном пространстве Сирии в результате обстрела из зенитно-ракетного комплекса членами террористической организации был подбит самолет Су-25СМ, управляемый Романом Филиповым. Офицер катапультировался и приземлился на участке, расположенном на расстоянии 1 км к востоку от населенного пункта Савамъа сирийской провинции Идлиб. Самолет разрушился в воздухе и упал в центральную часть того же населенного пункта. После приземления Филипов вступил в бой с террористами. Находясь в окружении боевиков, летчик подорвал себя гранатой. Члены террористической организации, убедившись в гибели российского военнослужащего, похитили его пистолет АПС, защитный шлем и кислородную маску.

В СК заявили, что получить необходимые сведения, позволившие установить обстоятельства гибели военнослужащего при выполнении специальных задач в Сирии, а также причастных к этому лиц удалось "благодаря активной работе следственной группы из числа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета в Сирии во взаимодействии с Министерством обороны России и компетентными органами Сирийской Арабской Республики".

Петренко говорит, что путем изучения следственной группой СК России спутниковых снимков достоверно установлены и тщательно исследованы места гибели Героя России и крушения пилотируемого им Су-25СМ. Места происшествия неоднократно осматривались следователями и криминалистами Следственного комитета. Ими в идлибской зоне найдены обломки самолета, изучение которых позволило подтвердить их принадлежность к борту, управляемому Романом Филиповым. Установлен и допрошен круг свидетелей, в том числе граждане САР. Проводится ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, баллистические, идентификационная, заключения которых имеют значение для установления событий преступлений.

Но расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают других участников террористической организации и их пособников, имеющих отношение к гибели Романа Филипова.