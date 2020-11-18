18 ноября Следственный комитет объявил о предъявлении обвинения четверым террористам за гибель нашего летчика в Сирии. Все четверо - участники террористической организации, причастные к гибели российского летчика Романа Филиппова. Фамилии этих людей СК смог назвать спустя два года.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, установлены личности причастных к гибели пилота Су-25СМ - заместителя командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа гвардии майора Романа Филипова.

- Это Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях, Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд. Все - участники запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (Хайят Тахрир аш-Шам), - сказала представитель ведомства. Им заочно предъявлено обвинение, они объявлены в международный розыск.

Напомним, 3 февраля 2018 года в Сирии террористы подбили наш Су-25СМ, управляемый Романом Филиповым. Офицер катапультировался и вступил в бой с террористами. Когда его окружили, летчик подорвал себя гранатой. Бандиты похитили его пистолет АПС, защитный шлем и кислородную маску.

В СК заявили, что удалось выяснить, кто стрелял в летчика, "благодаря активной работе следственной группы СК в Сирии во взаимодействии с Министерством обороны России и компетентными органами Сирийской Арабской Республики".

Но дело не закрыто. Следователи устанавливают других участников банды и их пособников.