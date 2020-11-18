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18.11.2020 14:34
Рубрика: Происшествия

СК прекратил уголовное преследование экс-банкира Глеба Фетисова

Текст: Иван Петров
Следователи прекратили уголовное дело в отношении бывшего владельца ООО "Мой банк" и экс-сенатора от Воронежской области Глеба Фетисова. Дело закрыли по причине истечения сроков давности. "Следователем вынесено постановление о переквалификации действий обвиняемого Глеба Фетисова с организации растраты (ч. 3 статьи 33, ч. 1 статьи 160 УК РФ) на организацию злоупотребления полномочиями (ч. 3 статьи 33, ч. 1 статьи 201 УК РФ). Уголовное дело в связи с истечением срока давности уголовного преследования в отношении Фетисова прекращено", - сообщил ТАСС близкий к следствию источник.
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

"Дело, которое длилось 6 лет, прекращено", - сообщил РИА Новости адвокат Фетисова Александр Гофштейн.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Защитник добавил, что в свое время суд отказался рассматривать дело Фетисова в связи с серьезнейшими дефектами обвинения, после этого оно в суд не возвращалось. Помимо этого, суды всех инстанций подтвердили правильность его возврата в прокуратуру.

Напомним, в 2017 году уголовное дело о растрате средств банка в отношении Глеба Фетисова было возвращено Пресненским районным судом Москвы в прокуратуру. В январе 2018 года президиум Мосгорсуда признал возврат дела законным. Фетисов и председатель правления кредитной организации Кира Андрианова обвинялись в растрате банковских средств. По версии следствия, Андрианова и Фетисов в 2012-2013 годах совершили растрату принадлежащих банку ценных бумаг и денежных средств на общую сумму 1,96 млрд рублей. Отмечалось, что действия обвиняемых привели к неспособности банка удовлетворить требования всех кредиторов по обязательствам и его последующему банкротству. Фетисов вину не признал.

Глеб Фетисов был задержан в феврале 2014 года по делу о выводе активов "Моего банка", владельцем которого он являлся, и невыполнении обязательств перед вкладчиками на 6,5 миллиарда рублей. Фетисов продал банк в ноябре 2013 года, а в конце января 2014 года ЦБ отозвал лицензию у "Моего банка".

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