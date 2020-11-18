СК прекратил уголовное преследование экс-банкира Глеба Фетисова

"Дело, которое длилось 6 лет, прекращено", - сообщил РИА Новости адвокат Фетисова Александр Гофштейн.

Защитник добавил, что в свое время суд отказался рассматривать дело Фетисова в связи с серьезнейшими дефектами обвинения, после этого оно в суд не возвращалось. Помимо этого, суды всех инстанций подтвердили правильность его возврата в прокуратуру.

Напомним, в 2017 году уголовное дело о растрате средств банка в отношении Глеба Фетисова было возвращено Пресненским районным судом Москвы в прокуратуру. В январе 2018 года президиум Мосгорсуда признал возврат дела законным. Фетисов и председатель правления кредитной организации Кира Андрианова обвинялись в растрате банковских средств. По версии следствия, Андрианова и Фетисов в 2012-2013 годах совершили растрату принадлежащих банку ценных бумаг и денежных средств на общую сумму 1,96 млрд рублей. Отмечалось, что действия обвиняемых привели к неспособности банка удовлетворить требования всех кредиторов по обязательствам и его последующему банкротству. Фетисов вину не признал.

Глеб Фетисов был задержан в феврале 2014 года по делу о выводе активов "Моего банка", владельцем которого он являлся, и невыполнении обязательств перед вкладчиками на 6,5 миллиарда рублей. Фетисов продал банк в ноябре 2013 года, а в конце января 2014 года ЦБ отозвал лицензию у "Моего банка".