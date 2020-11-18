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18.11.2020 14:15
Рубрика: Происшествия

СКР завершил расследование по делу бывшего главы Центра Хруничева

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет объявил об окончании расследования громкого уголовного дела бывшего генерального директора ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" Владимира Нестерова. Кроме самого Нестерова по делу проходят бывший главный бухгалтер предприятия Михаил Якушин и руководители двух коммерческих организаций. Статьи, по которым этих граждан обвиняют, считаются тяжкими - мошенничество, растрата, злоупотребление полномочиями.
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

По мнению следствия, еще в 2007-2014 годах обвиняемые инициировали заключение двух договоров на представление интересов Центра им. М.В. Хруничева в судах. Плюс к этому оказание аудиторских и консультационных услуг для нужд бухгалтерии.

Фото: iStock
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По одному из договоров федеральное предприятие ежемесячно и независимо от оказания услуг перечисляло фирме 22 тысяч евро, а также 5 процентов от полученной имущественной выгоды в результате обжалования в судах решений налоговых органов о взыскании платежей. Следствие подчеркивает - на предприятии имелась собственная юридическая служба.

Во втором случае к договору об оказании консультационных услуг были заключены фиктивные дополнительные соглашения и составлены подложные акты о выполнении работ с заведомо ложными сведениями о якобы оказанных услугах для нужд бухгалтерии. В действительности отраженные в актах работы были выполнены сотрудниками бухгалтерии предприятия, штат которой составлял более 200 человек.

Следствие подсчитало, что в результате действий обвиняемых были похищены деньги федерального предприятия. Общая сумма - более 120 миллионов рублей.

Еще один соучастник преступлений - бывший заместитель генерального директора Центра им. М.В. Хруничева по экономике Александр Островерх. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство из-за того, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. На этот момент его уже осудили и признали виновным в растрате.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

- Еще 2006 году Нестеров без разрешения Росимущества и Роскосмоса дал согласие американской компании "Локхид-Мартин" на продажу принадлежащих ей 51 процента акций совместного российско-американского предприятия "Локхид-Хруничев-Энергия" и 50процентов акций совместной компании "Интернэшнел Лонч Сервисез" офшорной компании "Спейс Транспорт Инк". Эта компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах и принадлежит гражданину Германии.

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По словам Петренко, все эти предприятия были созданы с целью продажи на международном рынке американских ракет-носителей "Атлас" и российских ракет-носителей "Протон". Тем самым, Нестеров отказался от права первоочередной покупки акций и скрыл данный факт от Росимущества и Роскосмоса. При этом их стоимость, как установило следствие, составила 2,2 миллиарда рублей.

В дальнейшем, как объясняют в СК, Нестеров, введя в заблуждение Росимущество и Роскосмос, организовал покупку Центром им. М.В. Хруничева этих же акций у "Спейс Транспорт Инк" по завышенной стоимости за 321 миллионов долларов или 7,5 миллиарда рублей.

Всего по подсчетам следствия, Нестеров нанес бюджету Российской Федерации материальный ущерб в размере более 5,3 миллиардов рублей, составивших разницу от рыночной стоимости акций по состоянию на 2006 год.

Прокуратура с версией следствия согласилась и утвердила обвинительное заключение. Дело отправлено в суд.

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