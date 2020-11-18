СКР завершил расследование по делу бывшего главы Центра Хруничева

По мнению следствия, еще в 2007-2014 годах обвиняемые инициировали заключение двух договоров на представление интересов Центра им. М.В. Хруничева в судах. Плюс к этому оказание аудиторских и консультационных услуг для нужд бухгалтерии.

По одному из договоров федеральное предприятие ежемесячно и независимо от оказания услуг перечисляло фирме 22 тысяч евро, а также 5 процентов от полученной имущественной выгоды в результате обжалования в судах решений налоговых органов о взыскании платежей. Следствие подчеркивает - на предприятии имелась собственная юридическая служба.

Во втором случае к договору об оказании консультационных услуг были заключены фиктивные дополнительные соглашения и составлены подложные акты о выполнении работ с заведомо ложными сведениями о якобы оказанных услугах для нужд бухгалтерии. В действительности отраженные в актах работы были выполнены сотрудниками бухгалтерии предприятия, штат которой составлял более 200 человек.

Следствие подсчитало, что в результате действий обвиняемых были похищены деньги федерального предприятия. Общая сумма - более 120 миллионов рублей.

Еще один соучастник преступлений - бывший заместитель генерального директора Центра им. М.В. Хруничева по экономике Александр Островерх. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство из-за того, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. На этот момент его уже осудили и признали виновным в растрате.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

- Еще 2006 году Нестеров без разрешения Росимущества и Роскосмоса дал согласие американской компании "Локхид-Мартин" на продажу принадлежащих ей 51 процента акций совместного российско-американского предприятия "Локхид-Хруничев-Энергия" и 50процентов акций совместной компании "Интернэшнел Лонч Сервисез" офшорной компании "Спейс Транспорт Инк". Эта компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах и принадлежит гражданину Германии.

По словам Петренко, все эти предприятия были созданы с целью продажи на международном рынке американских ракет-носителей "Атлас" и российских ракет-носителей "Протон". Тем самым, Нестеров отказался от права первоочередной покупки акций и скрыл данный факт от Росимущества и Роскосмоса. При этом их стоимость, как установило следствие, составила 2,2 миллиарда рублей.

В дальнейшем, как объясняют в СК, Нестеров, введя в заблуждение Росимущество и Роскосмос, организовал покупку Центром им. М.В. Хруничева этих же акций у "Спейс Транспорт Инк" по завышенной стоимости за 321 миллионов долларов или 7,5 миллиарда рублей.

Всего по подсчетам следствия, Нестеров нанес бюджету Российской Федерации материальный ущерб в размере более 5,3 миллиардов рублей, составивших разницу от рыночной стоимости акций по состоянию на 2006 год.

Прокуратура с версией следствия согласилась и утвердила обвинительное заключение. Дело отправлено в суд.