Совфед одобрил повышение НДФЛ до 15% для доходов свыше 5 млн рублей

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, который с 2021 года поднимет ставку НДФЛ с 13% до 15% для граждан, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год.

О введении такой меры объявил Владимир Путин во время своего обращения к нации в июне этого года.

Новая ставка НДФЛ затронет россиян, чей доход больше 5 миллионов рублей в год или 416 тысяч рублей в месяц. Важно, что такой размер налога применяют только к той части заработка, что превышает 5 миллионов.

По предварительным подсчетам, под новую систему налогообложения попадут менее 1% россиян, это принесет в бюджет дополнительные 60 миллиардов рублей в год. Все эти деньги, по поручению президента, адресно пойдут на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

"Это было гениальное решение", - считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Эти деньги будут окрашены и на 60 млрд рублей, не уменьшая предыдущего финансирования, увеличатся расходы на приобретение лекарств и лечение детей", - напомнила она. "За это хочется поблагодарить президента РФ, это было его личное решение, оно было поддержано правительством и сегодня поддержано нами в виде закона. Надо сделать все, чтобы этот механизм заработал, был прозрачным и понятным", - добавила председатель СФ и попросила сенаторов отслеживать, как этот механизм будет работать в регионах.