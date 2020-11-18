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18.11.2020 13:37
Рубрика: Власть

Совфед дал согласие на задержание аудитора СП Меня

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на пленарном заседании в среду дал правоохранительным органам разрешение на задержание и привлечение в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Он обвиняется в крупных хищениях, совершенных в период работы на посту губернатора Ивановской области.
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Вопрос был внесен в повестку, что называется, "с голоса" - по инициативе спикера Валентины Матвиенко. "Прошу рассмотреть дополнительный вопрос о рассмотрении представления генпрокурора РФ о даче согласия на задержание в качестве обвиняемого в отношении аудитора Счетной палаты Михаила Меня", - сказала она.

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Затем на трибуну поднялся Генеральный прокурор Игорь Краснов и подробно изложил суть обвинения. По его словам, Следственный комитет РФ расследует дело в отношении хищения в Ивановской области в 2011 году. "Получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, занимавшего тогда должность губернатора Ивановской области", - сказал он​​​.

В ходе голосования представление Генпрокурора поддержали все сенаторы, присутствовавшие в зале. "Мы даем согласие на привлечение в качестве обвиняемого и задержание аудитора Счетной палаты Михаила Меня", - подвела итоги обсуждения Валентина Матвиенко.

Теперь в отношении Михаила Меня может быть применена мера пресечения в виде "запрета определенных действий", пояснила она.

Отметим, что Госдума и Совет Федерации вправе назначить по шесть аудиторов Счетной палаты. Михаил Мень был делегирован в этот орган по квоте СФ в июне 2018 года. В соответствии с законом о Счетной палате аудитор может быть досрочно лишен полномочий за нарушения им законодательства, совершения злоупотреблений по службе либо систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. За такое решение должно проголосовать большинство от общего числа соответственно членов Совета Федерации или депутатов Госдумы.

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