Спрос на антибиотики и противовирусные препараты в октябре обогнал мартовский

Эксперты отмечают, что в конце октября из-за ажиотажного спроса и проблем с маркировкой, повлекшей за собой дефицит некоторых лекарств, российский фармацевтический рынок оказался на грани двойного локдауна, избежать которого удалось за счет оперативных решений правительства и консолидации усилий всех его участников.

По данным оператора фискальных данных TS OFD, октябрьский пик продаж пришелся на период с 12 октября по 1 ноября, когда еженедельные продажи наиболее востребованных препаратов превысили пиковые значения начала пандемии. В этот период несвойственный рост продаж показали многие лекарственные препараты из группы антибиотиков, иммуномодуляторов, противовирусных, имевшиеся на тот момент у оптовиков и в рознице. В частности, продажи антибиотика "Азитромицина" за неделю с 19 по 25 октября составили 2,7 млн упаковок, для сравнения - на пике спроса с 16 по 22 марта его продажи составили 811,8 тысяч упаковок. В 2019 году самые серьезные продажи препарата за неделю не превысили 220 тысяч единиц. Похожая картина складывалась с отпуском иммуномодулятора "Интерферон альфа - 2В": за неделю в октябре продано 881 тысяча упаковок, в пиковую неделю марта - 475,9 тысяч, максимальное значение недельных продаж в 2019 году в сезон простуды и гриппа - 183,3 тысячи упаковок.

Антибиотика "Цефтриаксон" за неделю в октябре продано 5,5 млн упаковок, что в 3,6 раза больше, чем на пике продаж в марте. Антивирусного препарата "Умифеновир" (ранее "Арбидол"), чьи продажи в октябре хоть и ненамного превысили показатели мартовского пика - 1,2 млн и 1 млн упаковок соответственно, но увеличились на 670% по отношению год к году. Высокие продажи в октябре показали и менее известные аналоги, так продажи антибиотика широкого спектра действия "Цефотаксим" увеличились за неделю в октябре на 713% год к году - до 1,3 млн упаковок, при том, что на пике продаж в марте спрос на это лекарство вырос только до 280 тысяч упаковок.

Ажиотажный спрос в октябре практически не затронул "Парацетамол", в отличие от марта, когда за неделю продажи препарата взлетели в 3,9 раз - до 7,3 млн упаковок, в октябре в пиковую неделю было продано 2,7 млн единиц лекарства (максимальный недельный объем продаж в 2019 году - 1,68 млн упаковок).

"Аптечные сети действительно фиксируют повышенный спрос на ряд препаратов, но Минпромторг России совместно с другими ведомствами делает все, чтобы обеспечить бесперебойное движение лекарств по товаропроводящей цепи, - прокомментировали ситуацию в министерстве. - Готовность производителей лекарств оценивается как крайне высокая - как в части маркировки, так и в части наращивания объемов производства лекарств, что особенно важно в условиях сезонного подъема заболеваемости. В целом по всей номенклатуре для лечения и профилактики коронавируса только за последние две недели наши производители нарастили выпуск лекарств еще на 40%. Тем самым производство в целом увеличилось уже в три раза по 23 производимым у нас препаратам, рекомендованным для лечения COVID-19".

Участники рынка, считают, что избежать коллапса на рынке удалось за счет очередного оперативного вмешательства правительства, упростившего прохождение лекарственными препаратами системы обязательной маркировки. "Принятие нового постановления правительства, которое скорректировало правила продажи промаркированных лекарственных средств, является вынужденным шагом, направленным на решение накопившихся противоречий. Конечно, это временная мера, но она, надеемся, позволит снизить образовавшийся дефицит отдельных видов лекарств. Сняв барьер на пути движения лекарственных средств и своевременного обеспечения доступа к ним, участники обращения и, главное, оператор системы, получат пространство для устранения ошибок с целью оптимизации работы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП)", - считает директор по экономике здравоохранения группы компаний "Р-Фарм" (производит в том числе препараты от коронавируса) Александр Быков.

"На момент, когда выходило постановление, по причине того, что система не работала, у нас зависли на предприятии примерно 8,5 млн упаковок различных лекарственных препаратов. На сегодня - ноль!", - говорит замдиректора "Озон" Дмитрий Алехин. Он убежден, что этому способствовали неимоверные усилия всех участников рынка. "Даже если этих проблем бы не было, усилия участников рынка в текущей объективной ситуации с учетом пандемии были тоже неимоверные. Один негативный фактор - пандемия и ажиотажный спрос, наложился на другой - проблемы с МДЛП, но общими усилиями мы добились позитивных результатов", - отмечает он.

В сентябре практически все участники российского фармрынка отмечали рост спроса со стороны потребителей, а также проблемы, которые рынок испытывает из-за системы обязательной маркировки лекарственных средств, ставшей обязательной в июле. Импортеры, производители, дистрибуторы и аптечная розница жаловались на сбои в системе, которые не позволяли отпускать товар покупателям даже при его наличии.

По данным оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в октябре в системе маркировки лекарств работало 77 тысяч организаций, количество промаркированных препаратов составило более 1 млрд упаковок, что составило 10-15% от общего объема рынка (с учетом наличия немаркированных остатков, нахождение которых в обороте абсолютно легально и не несет никаких рисков для участников).

Принятое постановление значительно облегчило движение товара после его выпуска в гражданский оборот, подчеркивают в компании "Фармсинтезе", однако проблемы с МДЛП остались. Участники рынка отмечают, что все ошибки, которые по тем или иным причинам возникали в системе, обрабатываются вручную, а количество операций, которые приходится применять для исправления только одной ошибки зашкаливает. "Если у вас возникла ошибка, вы должны обратиться в ЦРПТ, ЦРПТ должно принять ваш сигнал, и исправить ошибку. Этих операций очень много. Постановление отменило не все этапы. В частности, первый этап - нанесение кодов, мы не можем отменить, а там тоже бывают сложности. Этап ввода серии в гражданский оборот, в АИС Росздравнадзора, мы не можем без одобрения государства и бесконтрольно препарат выпускать в обращение. АИС Росздравнадзора использует данные из системы МДЛП. А раз это делается в ручном режиме, то это ресурсы, и ресурсы огромные. И наши, и ЦРПТ, и Минпромторга, проводящего титаническую работу. ЦРПТ вынуждены были практически всем важным производителям выделить персональных менеджеров. Минпромторг постоянно держит ситуацию под контролем и оперативно реагирует. Делается огромная работа круглосуточно, ночами. Передать масштаб этого затруднительно", - пояснил Дмитрий Алехин.

Участники рынка надеются, что к 1 февраля 2021 года будет найдено техническое решение, которое позволит перезапустить систему заново. "Времени до этой даты остается совсем немного. Сейчас критичное время эти решения найти и проверить их работоспособность на практике, чтобы не сталкиваться с очередным витком проблем с доступностью лекарств уже в следующем году", - говорит исполнительный директор Ассоциации международных фармпроизводителей (AIPM) Владимир Шипков.

В Минпромторге подтвердили намерение решать возникающие вопросы совместно с участниками рынка. В министерстве напомнили, что по поручению председателя правительства Михаила Мишустина на фоне возросшего спроса на ряд лекарственных препаратов во время пандемии появилась возможность использовать "горячую линию" "Маркировка" Минпромторга, организованную для обращений всех участников оборота лекарств - регионов, производителей, аптек и дистрибьюторов. "Горячая линия" была создана на базе подведомственного Минпромторгу России ФБУ "ГИЛС и НП" в январе 2019 года для работы с производителями в ходе подготовки к обязательной маркировке лекарств. За время ее работы на нее поступило более 10 тысяч обращений. "Сейчас на "горячую линию" можно обращаться по всем вопросам функционирования системы мониторинга движения лекарственных препаратов, сообщать обо всех случаях задержки выпуска лекарственных препаратов в гражданский оборот, а также о срывах поставок маркированных препаратов из-за проблем взаимодействия с системой. У всех регионов есть возможность оперативно решать в рамках "горячей линии" все возникающие вопросы", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.