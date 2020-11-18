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Стало известно, когда выйдет складной iPhone

Текст:   Виктория Чернышева
18.11.2020,  
14:06
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

Apple отправила первые складные iPhone компании-партнеру Foxconn для тестирования. Об этом, со ссылкой на китайское издание Economic Daily News, сообщил портал Macrumors.

Предполагается, что складной iPhone может выйти в сентябре 2022 года.

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Тестирование включает в себя оценку использования OLED, либо Micro-LED-дисплеев. Это напрямую повлияет на последующие методы сборки смартфонов. Панели для экранов, скорее всего, предоставит Samsung.

Foxconn должен протестировать шарнирную часть и сам гибкий экран на более чем 100 тысяч открытий и закрытий. Интересно, что аналогичные тесты для ноутбуков предполагают от 20 до 30 тысяч открытий и закрытий.

Прототип складного iPhone состоит из двух отдельных экранов, которые соединены шарниром, а не одного дисплея, как у Samsung Galaxy Fold. Источники утверждают, что новый гаджет имеет закругленные края, что его делает похожим на iPhone 11, и имеет небольшую "челку" на одной части экрана.

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