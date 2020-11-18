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18.11.2020 10:57
Рубрика: В мире

Суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа по голосованию в Филадельфии

Текст: Екатерина Забродина
Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба пока еще действующего президента США Дональда Трампа о том, что в столице штата - Филадельфии якобы был ограничен доступ наблюдателей от Республиканской партии к подсчету голосов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на постановление суда.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
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Суд встал на сторону избирательной комиссии, не углядев никакого нарушения процедуры и законодательства. До этого апелляционный суд третьего округа США также отклонил иск республиканцев, требовавших признать недействительными почти десять тысяч бюллетеней из Пенсильвании, которые поступили с опозданием. Не удивительно, что Трамп пытается до последнего бороться за один из ключевых штатов, где на кону - голоса 20 выборщиков.

Как передает CNBC, нынешнее фиаско "может нанести ущерб кампании команды Трампа в Федеральном суде, где он пытается заблокировать подтверждение результатов по Пенсильвании в ближайшие недели". Если усилия потерпят крах, то республиканцы вряд ли смогут отменить прогнозируемую победу избранного президента Джо Байдена не только в Пенсильвании, но и на национальном уровне.

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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