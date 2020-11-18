Суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа по голосованию в Филадельфии

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба пока еще действующего президента США Дональда Трампа о том, что в столице штата - Филадельфии якобы был ограничен доступ наблюдателей от Республиканской партии к подсчету голосов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на постановление суда.

Суд встал на сторону избирательной комиссии, не углядев никакого нарушения процедуры и законодательства. До этого апелляционный суд третьего округа США также отклонил иск республиканцев, требовавших признать недействительными почти десять тысяч бюллетеней из Пенсильвании, которые поступили с опозданием. Не удивительно, что Трамп пытается до последнего бороться за один из ключевых штатов, где на кону - голоса 20 выборщиков.

Как передает CNBC, нынешнее фиаско "может нанести ущерб кампании команды Трампа в Федеральном суде, где он пытается заблокировать подтверждение результатов по Пенсильвании в ближайшие недели". Если усилия потерпят крах, то республиканцы вряд ли смогут отменить прогнозируемую победу избранного президента Джо Байдена не только в Пенсильвании, но и на национальном уровне.