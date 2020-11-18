Трамп отказался от поездки во Флориду на День благодарения

Действующий президент США Дональд Трамп решил не покидать Белый дом на День благодарения и отменил свою поездку в штат Флорида. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Источник в американской администрации рассказал, что эта новость стала полной неожиданностью для сотрудников Белого дома. Ведь еще две недели назад (перед президентскими выборами) политик говорил, что очень хочет сыграть в гольф на территории своего поместья Мар-а-Лаго.

Эксперты считают, что отмена поездки связана с проявлением "бункерного мышления" у Трампа. Этот тип поведения характеризуется нетерпимостью к критике и интуитивным стремлением к самообороне.