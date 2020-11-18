Президент Дональд Трамп продолжает сводить политические счеты с противниками в Вашингтоне. "Зачистив" на минувшей неделе Пентагон и уволив вместе с проявившим нелояльность министром обороны Марком Эспером трех его заместителей, он принялся за американское разведывательное сообщество. Своим излюбленным способом - постом в Twitter - Трамп отправил в отставку главу Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) Кристофера Кребса. На этом фоне американские аналитики гадают, кого еще из руководящих силовиков Трамп сменит на доверенных ему людей. А главное: к чему на самом деле вся эта кадровая чехарда в отвечающих за нацбезопасность структурах?

Из размещенного Трампом поста в соцсетях сквозит явное недовольство поведением главы CISA. "Последние заявления Криса Кребса о безопасности выборов-2020 были неточны, поскольку имели место массовые нарушения и мошенничество, включая голосования умерших людей, недопуск обозревателей на избирательные участки, "глюки" в машинах для голосования", - написал президент в Twitter, объявив о "немедленной отставке" руководителя ведомства. Оно было создано Трампом два года назад на волне политической вакханалии в США о якобы имевшем место иностранном вмешательстве в президентские выборы-2016. Главной целью CISA, структурно влитого в гигантское министерство внутренней безопасности, определили киберзащиту критически важной инфраструктуры и в первую очередь - избирательной системы страны. Однако в последние дни Кребс допустил ряд неполиткорректных заявлений. В частности, с его подачи CISA заявило "о самых безопасных в истории Америки президентских выборах-2020". Тем самым подлив воды на мельницу демократов и подорвав попытки республиканцев оспорить "сфальсифицированные", по их мнению, результаты волеизъявления граждан. Такой подножки от своего же ставленника - креатуру Кребса выдвинул именно Трамп - нынешний хозяин Белого дома стерпеть не смог.

Трамп увольняет силовиков, которые против его попыток оспорить результаты выборов

Но на этом перетряска руководства американских разведведомств, похоже, только начинается. По данным издания The Hill, в ближайшее время под кадровый нож пойдут директора ЦРУ - Джина Хаспел и ФБР - Кристофер Рэй. Они также стали назначенцами президента, который при их утверждении конгрессом в 2017-2018 годах называл обоих глав спецслужб "людьми с безупречным послужным списком". Американские комментаторы считают, что действия Трампа по обезглавливанию силового блока выглядят нерационально и угрожают национальной безопасности США. Однако, как пишут американские обозреватели, с учетом активных попыток Трампа "зацепиться за власть" определенная логика в его действиях просматривается.

Кстати

Избирательным штабом Трампа подано более двух десятков исков с требованием пересмотреть или полностью отменить результаты голосования в шести американских штатах. Но суды - как федеральные, апелляционные, местные - не воспринимают аргументы республиканцев и считают собранные ими "доказательства" неубедительными. Большинство специалистов по избирательному праву в США считают, что шансов изменить результаты выборов у Трампа крайне мало и даже Верховный суд едва ли сможет спасти его от электорального поражения.