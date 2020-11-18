Из размещенного Трампом поста в соцсетях сквозит явное недовольство поведением главы CISA. "Последние заявления Криса Кребса о безопасности выборов-2020 были неточны, поскольку имели место массовые нарушения и мошенничество, включая голосования умерших людей, недопуск обозревателей на избирательные участки, "глюки" в машинах для голосования", - написал президент в Twitter, объявив о "немедленной отставке" руководителя ведомства. Оно было создано Трампом два года назад на волне политической вакханалии в США о якобы имевшем место иностранном вмешательстве в президентские выборы-2016. Главной целью CISA, структурно влитого в гигантское министерство внутренней безопасности, определили киберзащиту критически важной инфраструктуры и в первую очередь - избирательной системы страны. Однако в последние дни Кребс допустил ряд неполиткорректных заявлений. В частности, с его подачи CISA заявило "о самых безопасных в истории Америки президентских выборах-2020". Тем самым подлив воды на мельницу демократов и подорвав попытки республиканцев оспорить "сфальсифицированные", по их мнению, результаты волеизъявления граждан. Такой подножки от своего же ставленника - креатуру Кребса выдвинул именно Трамп - нынешний хозяин Белого дома стерпеть не смог.
Но на этом перетряска руководства американских разведведомств, похоже, только начинается. По данным издания The Hill, в ближайшее время под кадровый нож пойдут директора ЦРУ - Джина Хаспел и ФБР - Кристофер Рэй. Они также стали назначенцами президента, который при их утверждении конгрессом в 2017-2018 годах называл обоих глав спецслужб "людьми с безупречным послужным списком". Американские комментаторы считают, что действия Трампа по обезглавливанию силового блока выглядят нерационально и угрожают национальной безопасности США. Однако, как пишут американские обозреватели, с учетом активных попыток Трампа "зацепиться за власть" определенная логика в его действиях просматривается.
Избирательным штабом Трампа подано более двух десятков исков с требованием пересмотреть или полностью отменить результаты голосования в шести американских штатах. Но суды - как федеральные, апелляционные, местные - не воспринимают аргументы республиканцев и считают собранные ими "доказательства" неубедительными. Большинство специалистов по избирательному праву в США считают, что шансов изменить результаты выборов у Трампа крайне мало и даже Верховный суд едва ли сможет спасти его от электорального поражения.