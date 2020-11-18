Ушел из жизни лидер культовой группы Omega Ласло Бенко

Клавишник, перкуссионист, трубач и певец главной венгерской рок-группы 60-80-х ушел из жизни в 77 лет. Еще недавно Omega вновь приезжала в Россию, в туре, посвященном ее 50-летию. Среди многих хитов, конечно, звучал и самый главный - "Девушка с жемчужными волосами" (с диска Omega II 1969 года - 10.000 Lepes).

Песня эта настолько известна во всем мире (ее концертная запись с оркестром собрала почти пять с половиной миллионов просмотров), что Scorpions даже написали к ней англоязычный текст, превратив в новый хит - White Dove.

Впрочем, у "Омеги", образованной еще в 1962 году (почти ровесники Rolling Stones!), много и других замечательных песен: Metamorfozis, parts I & II, Lena, Babylon, Hazug Lany, Nem Tudom a Neved, другие.

И огромную роль в звучании группы имели клавиши Ласло Бенко, которого поклонники называли "Венгерским Вангелисом" за масштабность идей, полифоничность, умение играть одновременно на двух клавиатурах. Причем попутно этот длинноволосый блондин, бородач сочинял и музыку для театра, кино.

В 70-80-е годы, когда в СССР западные диски можно было купить только у спекулянтов (ценам была 40-50 рублей - чуть меньше половины зарплаты обычного инженера, которая равнялась 110-120 рублям), виниловые альбомы стран социалистического лагеря иногда все-таки продавались в магазинах (по 3 рубля, если отстоите очередь). И венгры Omega, Lokomotiv GT, Scorpio и Bergendy пользовались особым спросом как самые желанные. Мелодичные, жесткие, отлично сыгранные и спетые - "по-фирменному".

Но Omega считалась признанным лидером среди всех. И для меломанов, и для отечественных музыкантов.

Может, и поэтому тоже первым в России о смерти замечательного клавишника, композитора и аранжировщика Ласло Бенко сообщил Сергей Миров - экс-участник трио Фен-О-Мен (в котором выступал и Валерий Сюткин), а ныне писатель и режиссер.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал:

"Ушел из жизни потрясающий Ласло Бенко. Подозреваю, что это имя на наших просторах знакомо далеко не всем, но уж название венгерской команды "Омега" вы помните?

Да, официально почти ничего из Штатов или Британии в 70-е на просторы СССР не проникало, а вот для братьев из Венгрии и Польши было сделано странное исключение. Так и учились мы музыке на "Червоных Гитарах", "Скальдах", "Локомотиве ГТ" и "Омеге".

Ну и вот, именно он, Ласло Бенко, и был лидером той самой "Омеги"!

Но и потом он не растворился в музыкальном небытии! Многие считают, что Бенко был эпигоном великого Вангелиса, но нет, нет! Далеко не всегда и не во всем! Просто время такое было, и звуки такие были...

Вот, послушайте одну из моих любимых композиций Бенко, грустный вальс "Латинский Квартал", 1984 года. Когда-то я использовал ее в качестве основной темы к моему, так и не вышедшему, "Маленькому Принцу"…"

Между тем о причинах смерти лидера группы Omega пока не сообщается.