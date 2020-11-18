В 2020 году в колледжи поступило более 1,2 миллиона выпускников

Популярность рабочих профессий и среднего профессионального образования в России растет. В 2020 году в колледжи и техникумы по всей стране поступило около 1,2 млн учеников. Об этом рассказал директор департамента министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин. По его словам, самые популярные направления у выпускников школ: IT-специальности, а также строительство и сервис, сообщает ТАСС.

- Растет востребованность рабочих профессий. Мы это видим по цифрам приема. Если несколько лет назад в колледжи в ходе приемной кампании набиралось около 900 тысяч человек, то в этом году мы уже ждем 1,2 миллиона,- рассказал Виктор Неумывакин. - Приемная кампания идет до 25 ноября.

При этом проходной балл в колледжи и техникумы тоже растет. На некоторые специальности конкурс не уступает вузовским. А в отдельных случаях даже выше.

- Во многих регионах средний балл аттестата среди поступающих в колледж достиг 4, это очень серьезный показатель, - подчеркнул чиновник. - На некоторых специальностях средний балл аттестата не опустился ниже 5. То есть поступали только ребята, полностью имеющие оценки "отлично".