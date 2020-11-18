Новости

Путин назначил Гладкова врио белгородского губернатора 18:51
Трейлер спецэпизода The Grand Tour: Кларксон едет на Мадагаскар 18:45
В ковидном госпитале в Коммунарке произошел хлопок газа 18:38
Россияне стали меньше пить и курить 18:37
Дума одобрила расширение круга возможных резидентов "русских офшоров" 18:30
Умерла актриса Любовь Румянцева 18:26
Движение на трассе "Иртыш" в Новосибирской области открыли в режиме телемоста 18:22
Расплатиться за коляски и протезы можно будет электронным сертификатом 18:16
Гинцбург: Мутация в белке коронавируса не повлияет на эффективность вакцины 18:11
Мантуров: Для врачей в декабре-январе можно поставить 4,5 тысячи машин 18:09
Прощание с Романом Виктюком пройдет 20 ноября в "открытом формате" 18:03
В 2020 году в колледжи поступило более 1,2 миллиона выпускников 17:57
Картина Черчилля продана за 1,1 миллион евро 17:48
"Рон Уизли" побил рекорд Instagram, выложив фото дочери 17:44
Футболисты сборной Сербии заразились COVID-19 перед матчем с Россией 17:38
Дед Мороз дал старт подготовке к Новому году в России 17:34
Отмена новогодних гуляний не повлияла на планы 70 процентов москвичей 17:28
Минздрав: В регионах привлечено 8 тысяч машин для доставки пациентов с COVID 17:13
"Автодор" представил проект трассы М-12 17:11
Директор СВР рассказал о планах Запада сорвать прекращение огня в Нагорном Карабахе 17:09
Каннский лауреат Рубен Эстлунд снял новый фильм - сатиру на богачей 16:58
В России появится единый заказчик в сфере строительства 16:54
ОНФ выяснил, что противовирусных препаратов нет в 30% российских аптек 16:42
Шойгу: Авиацию ДОСААФ необходимо возродить в сжатые сроки 16:41
400 обманутых дольщиков из Татарстана получат квартиры 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
18.11.2020 17:57
Рубрика: Общество

В 2020 году в колледжи поступило более 1,2 миллиона выпускников

Текст: Ксения Колесникова

Популярность рабочих профессий и среднего профессионального образования в России растет. В 2020 году в колледжи и техникумы по всей стране поступило около 1,2 млн учеников. Об этом рассказал директор департамента министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин. По его словам, самые популярные направления у выпускников школ: IT-специальности, а также строительство и сервис, сообщает ТАСС.

Фото: iStock
Пять самых важных дат для поступающих в колледжи в 2021 году

- Растет востребованность рабочих профессий. Мы это видим по цифрам приема. Если несколько лет назад в колледжи в ходе приемной кампании набиралось около 900 тысяч человек, то в этом году мы уже ждем 1,2 миллиона,- рассказал Виктор Неумывакин. - Приемная кампания идет до 25 ноября.

При этом проходной балл в колледжи и техникумы тоже растет. На некоторые специальности конкурс не уступает вузовским. А в отдельных случаях даже выше.

- Во многих регионах средний балл аттестата среди поступающих в колледж достиг 4, это очень серьезный показатель, - подчеркнул чиновник. - На некоторых специальностях средний балл аттестата не опустился ниже 5. То есть поступали только ребята, полностью имеющие оценки "отлично".

Общество Образование Правительство Минпросвещения

Главное сегодня

Путин назначил Гладкова врио белгородского губернатора
Директор СВР рассказал о планах Запада сорвать прекращение огня в Нагорном Карабахе
Утверждено наказание за призывы к отчуждению территорий РФ
Совфед разрешил отправить миротворцев в Карабах на длительный срок
СК предъявил обвинения террористам за гибель российского летчика в Сирии
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик