В Аргентине обсуждают, как укрепить позиции русского языка

В Буэнос-Айресе стартовала серия просветительских проектов "Продвижение, поддержка и укрепление позиций русского языка, популяризация российской культуры и образования", в которых могут принять участие педагоги-русисты и студенты, сообщает сайт Россотрудничества.

Преподаватели из России, Аргентины и других стран мира расскажут о современных технологиях, методиках, системах обучения и новой учебно-методической литературе в области преподавания русского языка как иностранного. В программе также педагогические мастерские и дискуссионные площадки, презентации учебников и учебных пособий, показательные уроки с использованием информационных технологий.

Выступая со вступительным словом, представитель Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова отметила, что проект направлен на обмен опытом, лучшими практиками, методическими наработками и инновационными подходами в области российской культуры и образования.

Принять участие в проекте могут учащиеся и преподаватели школ и вузов, а также учебные заведения, которые работают по дополнительным общеобразовательным программам полностью или частично на русском языке, методисты, работники библиотек, соотечественники, проживающие за рубежом, представители СМИ и заинтересованные иностранные граждане.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта - http://ar.rus.study/.