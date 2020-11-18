В Берлине разогнали демонстрацию COVID-диссидентов при помощи водометов

В Берлине в среду было жарко: страсти накалились вокруг поправок в закон "О защите от инфекций", которые призваны расширить полномочия федерального правительства в борьбе с пандемиями и наделить его правом объявлять "эпидемиологическую ситуацию национального масштаба". Пока депутаты бундестага обсуждали нашумевший проект, в правительственном квартале собралась многотысячная демонстрация, которую полиция в конце концов разогнала при помощи водометов.

Примерно по такому же сценарию на прошлых выходных развивались события на митинге "COVID-диссидентов" в Дрездене: сначала полицейские настоятельно просили участников надеть маски и соблюдать дистанцию, потом - разойтись. В конце концов стражи порядка перешли от предупреждений к жестким мерам. При этом берлинцы давно не припомнят, чтобы полиция устраивала "душ" на улицах столицы. Кроме того, по данным Spiegel online, в ход пошел и слезоточивый газ. "В наших коллег летели камни, бутылки и баллоны, их атаковали с помощью перцового спрея", - оправдывались представители полиции в Twitter.

По свидетельству очевидцев, внушительная толпа собралась на площади перед оцепленным рейхстагом, а также у Бранденбургских ворот - только там полицейские насчитали от пяти до десяти тысяч демонстрантов. Между тем проводить демонстрации непосредственно под стенами парламента власти заранее запретили. "Однако в соцсетях можно было увидеть множество призывов не подавать заявок, а ехать прямо в Берлин и протестовать перед бундестагом. Полиция признает высокий уровень мобилизации среди демонстрантов", - отмечает Spiegel online. При этом на охрану порядка в городе было брошено чуть более двух тысяч полицейских, отдельно под охрану взяли редакции телеканалов ARD и ZDF.