В центре Токио загорелся строящийся небоскреб

Крупный пожар в центре Токио. Горит строящийся 54-этажный небоскреб. Бригадам никак не удается потушить пламя, сообщает телеканал NHK.

Возгорание вспыхнуло в корпусе Residential Tower в знаменитом комплексе Toranomon Hills. Борьбу с огнем ведет 31 пожарный наряд. "По предварительным данным, пострадавших нет. В момент ЧП в здании работал один строитель, но его уже эвакуировали", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Уточняется, что пожар начался с подвального помещения, где, вероятно, загорелись стройматериалы. Всего в высотке 4 подземных этажа и 54 наземных. Здание планировали сдать в январе 2021 года.