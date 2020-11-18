Как пахнет прошлое? Ответить на этот вопрос попытаются ученые и историки из Британии и Евросоюза, которые создадут библиотеку ароматов, витавших в воздухе Европы с ХVI по начало ХХ века.

Поможет исследователям искусственный интеллект: он будет искать в исторических текстах описания различных запахов, а на старых изображениях, например картинах, - особые предметы, которые могут быть интересны с точки зрения своего аромата. Дальше в дело вступят химики и парфюмеры. Церковный ладан, розмарин, считавшийся некогда средством против чумы, нюхательная соль, которой в ХVIII-ХIХ веках спасались от припадков и обмороков, - европейский быт для разных людей пах по-разному. Исследователи уделят особое внимание не только самим запахам, но и их значимости для той или иной группы людей. Кроме того, ученые хотят показать, как восприятие одного и того же аромата менялось с течением лет. Как рассказал участник проекта доктор Уильям Туллетт, отличным примером тому является табак: еще в ХVI веке для Европы он был диковинкой, но к нему так быстро привыкли, что уже к ХVIII веку на его запах жаловались посетители театров. Работа по заполнению библиотеки продлится около трех лет.