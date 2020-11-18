В Германии вспомнили о проекте единого экономического пространства

Только сильное общее экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока позволит объединить технологические ноу-хау и рыночный потенциал Западной и Восточной Европы и Центральной Азии, чтобы стать мировыми лидерами в области цифровых и "зеленых" технологий будущего, заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес.

По его словам, такое общее экономическое пространство как никогда важно в связи с экономическим разъединением США и Китая. "Если мы хотим удержаться в этой жесткой конкуренции и укрепить экономический рост, ЕС и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должны преодолеть существующие торговые барьеры и снять визовые преграды", - считает Гермес.

Следует также гармонизировать нормы, стандарты и сертификации - особенно в отношении таких общих вопросов будущего, как оцифровка и защита климата. Это стало бы важным вкладом в многостороннее сотрудничество в Евразийском регионе.

Успешное заключение Китаем соглашения "Всестороннее региональное экономическое партнерство" (RCEP) с участием 14 стран Азиатско-Тихоокеанского региона показывает, что такие региональные экономические соглашения возможны за рамками всех политических разногласий, поскольку они приносят пользу всем участникам, полагает председатель комитета.

Европа осталась за пределами этого соглашения. В этой связи следует приветствовать тот факт, что ЕС представил новую стратегию отношений с Центральной Азией и улучшения связей со странами Восточного партнерства, отмечает Оливер Гермес. Однако до тех пор, пока эти стратегии не будут сочетаться с диалогом с ЕАЭС, шансы на успех ограничены.

В интересах европейской промышленности необходимо наконец наладить институциональный обмен между ЕС и ЕАЭС на общем рынке, уверены в Восточном комитете немецкой экономики.

Восточный комитет немецкой экономики является крупной региональной инициативой экономики ФРГ для 29 стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. Оказывает членам организации помощь при реализации проектов, налаживании контактов и решении вопросов, связанных с выходом на рынок в том или ином регионе. Комитет имеет около 350 компаний и ассоциаций и поддерживается шестью ведущими ассоциациями немецкой экономики.