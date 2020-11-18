В Госдуму внесен проект о признании иноагентами незарегистрированных НКО

Авторы инициативы отмечают, что граждане могут регистрировать общественные организации в качестве юрлица либо функционировать без регистрации. "В последнем случае механизмы контроля за деятельностью общественных объединений, в том числе спонсируемых из-за рубежа и участвующих в политических акциях на территории Российской Федерации, фактически отсутствуют", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается по аналогии с правовым регулированием деятельности НКО-иноагентов "установить уведомительный порядок учета общественных объединений, функционирующих на территории РФ без государственной регистрации и получающих иностранное финансирование в целях участия в политической деятельности".

Все такие организации учтут в специальном реестре. Они будут обязаны ежеквартально информировать уполномоченный орган об объеме и целях иностранного финансирования и его фактическом расходовании.

Свои материалы они должны будут маркировать как произведенные незарегистрированным общественным объединением, выполняющем функции иностранного агента.

Такой же механизм вводится для учета физических лиц, которые в интересах иностранного источника участвуют в политической деятельности на территории Российской Федерации и (или) ведут сбор информации военного характера. Такие граждане не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущены к государственной тайне.

"Предлагаемые изменения позволят повысить законность и прозрачность в деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций и частных лиц, поддерживаемых из-за рубежа и участвующих в политических процессах на территории Российской Федерации", - считают авторы инициативы.