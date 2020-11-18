В Госдуму внесли законопроекты, расширяющие понятие "иностранный агент"

18 ноября в Госдуму были внесены первые три документа из пакета мер по предотвращению вмешательства во внутренние дела России из-за рубежа. Группа депутатов и сенаторов предложила приравнивать к НКО, выполняющим функцию иностранного агента, незарегистрированные организации, а также граждан, если они ведут политическую деятельность и при этом получают финансирование из-за рубежа напрямую или через посредников.

Авторы инициативы отмечают, что граждане РФ вправе регистрировать общественные организации в качестве юрлица либо функционировать без регистрации. "В последнем случае механизмы контроля за деятельностью общественных объединений, в том числе спонсируемых из-за рубежа и участвующих в политических акциях на территории Российской Федерации, фактически отсутствуют", - говорится в пояснительной записке. Законопроектом предлагается по аналогии с зарегистрированными НКО "установить уведомительный порядок учета общественных объединений, функционирующих на территории РФ без государственной регистрации и получающих иностранное финансирование в целях участия в политической деятельности".

Все такие организации учтут в специальном реестре. Они будут обязаны ежеквартально информировать уполномоченный орган об объеме и целях иностранного финансирования и его расходовании.

Свои материалы они должны будут маркировать как произведенные незарегистрированным общественным объединением, выполняющем функции иностранного агента.

По данным официального реестра, который ведет минюст, в стране насчитывается свыше 200 тысяч НКО. При этом иноагентами числятся всего 68 (0,03% от общего числа). Таким образом, нормы о регулировании их деятельности, хоть и имеют большой общественный резонанс, на самом деле затрагивают ничтожное число организаций и не ущемляют интересов гражданского общества в целом. Аналогичный механизм вводится для учета физических лиц, которые в интересах иностранного источника участвуют в политической деятельности на территории РФ и (или) ведут сбор информации военного характера.

До сих пор гражданам можно было присваивать статус иноагента, но лишь в одном случае - если они распространяют информацию СМИ, признанных иностранными агентами. Такие физлица не смогут занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также быть допущенными к государственной тайне. "Предлагая пакет поправок, мы говорим: получаете деньги на вашу деятельность из-за рубежа - пожалуйста, зарегистрируйтесь в качестве иностранного агента и работайте, но при этом информируйте государственные органы и граждан России о том, в интересах какого государства вы действуете, какие мероприятия планируете и проводите и как тратите деньги, выданные иностранными спонсорами", - заявил журналистам один из авторов законопроекта - Василий Пискарев, который возглавляет в Госдуме комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Он особо подчеркнул, что парламентарии своими инициативами хотят поставить заслон вмешательству извне в российские выборы, "которому мы неоднократно были свидетелями в ходе избирательных компаний последних лет". Для этого депутаты и сенаторы предлагают ввести запрет на участие в избирательных кампаниях незарегистрированных общественных объединений и иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. "Выборы - наше внутреннее дело, туда не должны влезать иностранные агенты", - подчеркнул Пискарев. Что же касается физических лиц, признанных иностранными агентами, то их пассивное избирательное право никто не ограничивает, они смогут участвовать в выборах, но с условием - "информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию", пояснил депутат.

В пакет инициатив, призванных защитить россиян от негативного воздействия извне, вошли также поправки в закон об образовании. По мнению авторов, отсутствие в законодательстве определения просветительской деятельности, "создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в РФ государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя". Документом предлагается запретить использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов.

Мнение

Алена Булгакова, член Комиссии ОПРФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив:

- Для нас как для электоральных экспертов и представителей институтов гражданского общества, длительный период занимающихся организацией и подготовкой общественного наблюдения за выборами, а также анализом электоральных процессов в стране, понятия "кандидат, выполняющий функции иностранного агента" и "кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента", предлагаемые для закрепления в законодательстве, представляют особый интерес. Как показала практика, в период избирательных кампаний ряд политических акторов под видом "общественных деятелей" занимаются штампованием фейковой информации, имеющей цель дискредитировать институт выборов в РФ в глазах гражданского общества и дестабилизировать ситуацию в стране. В России уже не первый год ведется активная деятельность по выявлению и предотвращению недостоверной, намеренно ложной информации о выборах посредством работы общественных наблюдателей, технологических инструментов по мониторингу, однако необходимы и дополнительные меры информирования россиян о попытках манипулирования их мнением со стороны конкретных субъектов, поддерживаемых иностранным капиталом. Не являясь фактически юридическими лицами, они научились обходить законодательство, скрывать факты своего сотрудничества с иностранными организациями, заинтересованными в делегитимации процессов в России, в связи с чем предлагаемые изменения - это своевременная и полезная инициатива. Закон не должен быть избирательным.

Павел Данилин, генеральный директор Центра политического анализа:

- Наше государство как любой здоровый организм противостоит внешнему вмешательству в любом формате. Это нормальный демократический опыт, он существует и в других странах, особенно в США хорошо проработан так называемый закон FARA. Наш проект закона, уточняющий понятие "иностранный агент", - бледное подобие FARA, но в целом он, безусловно, прогрессивен. Крайне важно, что в этом проекте закона иностранным агентом будет объявлен не только тот, кто распространяет информацию СМИ, но и тот, кто занимается политической деятельностью. Это логично, потому что сейчас есть много форматов политической деятельности - организация митингов и прочее. Оставив это без упоминания в законе, мы были бы не правы. Поэтому здесь лакуна заполняется, и это очень хорошо. Для ушлых "товарищей", которые раньше прикидывались группами энтузиастов, как та же ассоциация "Голос", законодатель предлагает механизм признания иностранным агентом. Даже если вы не юридическое лицо, все равно будете иноагентами, потому что получаете деньги из-за рубежа.