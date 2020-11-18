К 2030 году государство должно увеличить вложения в отечественные ИТ-решения в четыре раза по сравнению с 2019 годом.

Беспрецедентные меры поддержки ИТ-отрасли могут сделать нашу страну одной из самых привлекательных в мире для развития ИТ-бизнеса. Фото: Photoxpress

В прошлом году совокупная цена заключенных госконтрактов составила более миллиарда рублей, а доля отечественного программного обеспечения (ПО) в органах власти составила 60%.

Добиться преимущественного использования российского ПО в органах власти, госкомпаниях и на важнейших промышленных предприятиях - важная задача с точки зрения государственной безопасности. Этим вопросом занялись в России еще несколько лет назад, а в 2016 году создали реестр российского ПО, который давал бы российским разработчикам преференции в ходе государственных и муниципальных закупок.

Разработкам из реестра отдается приоритет. Иностранные решения могут быть закуплены, только если в реестре нет аналогичного продукта. На начало ноября в реестре было более 7,3 тысячи записей. Это поисковые, антивирусные программы, электронная почта и другие приложения.